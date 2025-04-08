Звезда «Эйфории» вышла на публику с экс-женихом после отмены свадьбы

Звезда «Эйфории» Сидни Суини, вышла на публику с экс-женихом Джонатаном Давино после отмены свадьбы. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 27-летнюю Суини и 41-летнего Давино 6 апреля, когда те гуляли со своей собакой в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена в синем худи, широких джинсах, белых кроссовках и черных солнцезащитных очках. Давино предпочел черную футболку, спортивную куртку, брюки, кроссовки и очки. Кинопродюсер выгуливал собаку, пока актриса шла рядом с недовольным лицом.
27 марта издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.
«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.
Сама голливудская актриса не комментировала информацию.