Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Эйфории» вышла на публику с экс-женихом после отмены свадьбы

Актрису Сидни Суини заметили на прогулке с бывшим женихом Джонатаном Давино

Звезда «Эйфории» Сидни Суини, вышла на публику с экс-женихом Джонатаном Давино после отмены свадьбы. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини и Джонатан Давино
Сидни Суини и Джонатан ДавиноИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 27-летнюю Суини и 41-летнего Давино 6 апреля, когда те гуляли со своей собакой в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена в синем худи, широких джинсах, белых кроссовках и черных солнцезащитных очках. Давино предпочел черную футболку, спортивную куртку, брюки, кроссовки и очки. Кинопродюсер выгуливал собаку, пока актриса шла рядом с недовольным лицом.

27 марта издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

«Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу… Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой», — рассказал собеседник издания.

Сама голливудская актриса не комментировала информацию.