Звезда «Сумерек» вышла на публику в кожаном бюстгальтере и подтяжках

28 января Кристен Стюарт посетила показ фильма «Люби меня», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на премьере в прозрачном костюме Chanel, который состоял из жакета с блестящей серебристой и нежно-розовой отделкой и брюк. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Кристен Стюарт дополнила наряд босоножками на каблуках, кольцами и цепочкой. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями.