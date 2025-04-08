Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сумерек» вышла на публику в кожаном бюстгальтере и подтяжках

Кристен Стюарт посетила премьеру в необычном наряде

Звезда франшизы «Сумерки» и актриса Кристен Стюарт вышла на публику в кожаном бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

34-летняя Кристен Стюарт появилась на специальном показе своего нового фильма «Сакраменто» в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный кожаный топ-бра, широкие брюки с завышенной талией с подтяжками и ботильоны. Артистка добавила к образу ожерелье и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями.

28 января Кристен Стюарт посетила показ фильма «Люби меня», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на премьере в прозрачном костюме Chanel, который состоял из жакета с блестящей серебристой и нежно-розовой отделкой и брюк. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Кристен Стюарт дополнила наряд босоножками на каблуках, кольцами и цепочкой. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями.

До этого Кристен Стюарт была замечена во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой.