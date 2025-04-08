Звезда «Сумерек» вышла на публику в кожаном бюстгальтере и подтяжках

Звезда франшизы «Сумерки» и актриса Кристен Стюарт вышла на публику в кожаном бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Just Jared.
34-летняя Кристен Стюарт появилась на специальном показе своего нового фильма «Сакраменто» в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный кожаный топ-бра, широкие брюки с завышенной талией с подтяжками и ботильоны. Артистка добавила к образу ожерелье и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями.
28 января Кристен Стюарт посетила показ фильма «Люби меня», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в DGA Theater Complex в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на премьере в прозрачном костюме Chanel, который состоял из жакета с блестящей серебристой и нежно-розовой отделкой и брюк. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Кристен Стюарт дополнила наряд босоножками на каблуках, кольцами и цепочкой. Ей уложили волосы и сделали макияж с темными тенями.
До этого Кристен Стюарт была замечена во время обеда с друзьями в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике с новым цветом волос, она вновь стала блондинкой.