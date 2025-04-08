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Адвокат Ефремова опроверг слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

СМИ утверждают, что артисту стало хуже после заседания суда по УДО
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Состояние Михаила Ефремова после объявленного УДО не стало хуже, но и не улучшилось. Об этом aif.ru рассказал адвокат артиста Юрий Падалко.

«Ему надо ехать в лечебное учреждение в Москву. Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — сказал собеседник aif.ru.

СМИ писали, что состояние Ефремова ухудшилось после объявления об УДО, якобы он почти перестал ходить, у него появилась сильная одышка.

О том, кто будет встречать Ефремова, адвокат говорить не стал. При этом СМИ утверждают, что актеру заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Также рассматривается вариант с санавиацией из Воронежа, если самочувствие артиста будет совсем плохое.

Ранее Юрий Падалко заявлял, что у артиста диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких.

Накануне адвокат Ефремова прокомментировал вечеринку в колонии по случаю УДО актера.