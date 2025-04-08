Адвокат Ефремова опроверг слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

О том, кто будет встречать Ефремова, адвокат говорить не стал. При этом СМИ утверждают, что актеру заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Также рассматривается вариант с санавиацией из Воронежа, если самочувствие артиста будет совсем плохое.