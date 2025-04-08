Адвокат Ефремова опроверг слухи об ухудшении состояния актера перед УДО

Состояние Михаила Ефремова после объявленного УДО не стало хуже, но и не улучшилось. Об этом aif.ru рассказал адвокат артиста Юрий Падалко.
«Ему надо ехать в лечебное учреждение в Москву. Я был у него в пятницу, пока стабильно. Слава богу, не хуже, но и не лучше», — сказал собеседник aif.ru.
СМИ писали, что состояние Ефремова ухудшилось после объявления об УДО, якобы он почти перестал ходить, у него появилась сильная одышка.
О том, кто будет встречать Ефремова, адвокат говорить не стал. При этом СМИ утверждают, что актеру заказали частный реанимобиль, где есть спецоборудование и кислород. Также рассматривается вариант с санавиацией из Воронежа, если самочувствие артиста будет совсем плохое.
Ранее Юрий Падалко заявлял, что у артиста диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких.
Накануне адвокат Ефремова прокомментировал вечеринку в колонии по случаю УДО актера.