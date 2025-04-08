Экс-возлюбленная Табакова снялась в жакете на голое тело, показав грудь

Артистка в 2020 году родила дочь от Табакова. Актеры год скрывали эту новость. Для экс-возлюбленных Мия стала первенцем, однако они разъехались еще до ее появления. Синицына признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает дочь и она не препятствует встречам ребенка со знаменитыми родственниками.