Экс-возлюбленная Табакова снялась в жакете на голое тело, показав грудь

Экс-возлюбленная актера Павла Табакова снялась в жакете на голое тело, показав грудь. Звезда эротической драмы «Чистые» Софья Синицына позировала в примерочной перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсети.
Артистка в 2020 году родила дочь от Табакова. Актеры год скрывали эту новость. Для экс-возлюбленных Мия стала первенцем, однако они разъехались еще до ее появления. Синицына признавалась, что назвала девочку в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. По словам звезды, Табаков финансово обеспечивает дочь и она не препятствует встречам ребенка со знаменитыми родственниками.
Синицына быстро восстановилась после родов и стала появляться на публике в откровенных нарядах. Однако, по словам артистки, похудение не далось ей легко, несмотря на молодость и хорошую генетику. Актриса подчеркивала, что довольна отражением в зеркале и любит демонстрировать свою фигуру.
По словам знаменитости, недовольные женщины периодически оскорбляют ее, называя «девушкой легкого поведения», однако она не обращает на это внимания. Звезда также признавалась, что ей постоянно пишут женатые мужчины, но такие романы артистку не интересуют.