Довлатова призналась, что у нее выпало больше половины волос после болезни

Актриса Алла Довлатова призналась в соцсети, что у нее выпало больше половины волос после болезни. По словам знаменитости, она уже третий год работает над этой проблемой.
«После двух ковидов потеряла больше половины своих волос. Восстанавливаю третий год. И вот только последние полгода наконец волосы стали расти! Ура», — поделилась артистка.
Звезда отмечала, что внимательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит чекапы. Довлатова хочет как можно дольше сохранять молодость и бодрость в теле и делает для этого все возможное.
Телеведущая также отмечала, что стремится к идеальной фигуре, которая у нее была в 18 лет. Она активно занимается спортом, делает массажи и другие физиопроцедуры. Артистка прибегала и к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой.
У знаменитости четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Актриса признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.
С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, супруги растят двух дочерей — Александру и Марию.