Довлатова призналась, что у нее выпало больше половины волос после болезни

Телеведущая также отмечала, что стремится к идеальной фигуре, которая у нее была в 18 лет. Она активно занимается спортом, делает массажи и другие физиопроцедуры. Артистка прибегала и к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой.