Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Довлатова призналась, что у нее выпало больше половины волос после болезни

Актриса пожаловалась на потерю волос после перенесенного ковида
Алла Довлатова
Алла Довлатова

Актриса Алла Довлатова призналась в соцсети, что у нее выпало больше половины волос после болезни. По словам знаменитости, она уже третий год работает над этой проблемой.

«После двух ковидов потеряла больше половины своих волос. Восстанавливаю третий год. И вот только последние полгода наконец волосы стали расти! Ура», — поделилась артистка.

Звезда отмечала, что внимательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит чекапы. Довлатова хочет как можно дольше сохранять молодость и бодрость в теле и делает для этого все возможное.

Телеведущая также отмечала, что стремится к идеальной фигуре, которая у нее была в 18 лет. Она активно занимается спортом, делает массажи и другие физиопроцедуры. Артистка прибегала и к пластическим операциям, которые, по ее словам, только добавили мотивации больше следить за собой.

У знаменитости четверо детей. Старшая дочь и сын Павел родились в ее первом браке с бизнесменом Дмитрием Лютым. Актриса признавалась в личном блоге, что вышла за предпринимателя назло родителям, которые держали ее в «жестких рамках», а через 12 лет «сбежала» от супруга.

С 2007 года ведущая замужем за сотрудником МВД Алексеем Бородой, супруги растят двух дочерей — Александру и Марию.