О чем фильм «Батя 2. Дед»
Когда-то в 90-х отец отправил маленького Макса к деду в деревню, чтобы мальчишка не путался под ногами во время развода. В наши дни уже взрослый Макс тоже разводится с женой, и, чтобы не видеть этого кошмара, их сын сам убегает в деревню к деду. Паникующие родители в компании с семейным психологом отправляются искать ребенка, попутно выясняя отношения.
Одновременно Макс пускается в воспоминания о детстве в деревне с собственным дедом, недавно овдовевшим ветераном Второй мировой. Это было суровое время начала 90-х, однако, несмотря на всю разницу в возрасте, малыш и старик жили весело и дружно. Хотя мужской юмор дедушки держал ребенка в состоянии непрерывного шока.
Зачем смотреть
Странноватая конструкция названия «Батя 2. Дед» намекает, очевидно, на то, что дед — это как второй отец. А дедов в фильме целых два — дед Макса и отец Макса, дед его сына. Что ж, дед — это всегда прекрасно, как говорит закадровый голос Никиты Михалкова: «Ребенок всегда стремится к душевному теплу, то есть к дедушке».
Дед в исполнении Евгения Цыганова — лучшее, что есть в фильме. И, пожалуй, это лучшая кинороль артиста в его карьере. Шутки о том, что он исполнитель с вечно одинаковым выражением лица, можно оставить в прошлом. Оказывается, Евгения надо было просто сильно загримировать — и он блестяще перевоплотился в глубокого старика (к слову, уже не в первый раз — неузнаваемого в возрастном гриме артиста можно увидеть и в нашумевшем спектакле «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция»).
Персонаж у Цыганова получился действительно интересный, живой, настоящий. Он воспитывает внука без сантиментов, по-деревенски и по-советски — постоянно обесценивая страдания и страхи мальчика. Но делает это так обаятельно и забавно, что, вслед за внуком, такого дедушку невозможно не полюбить.
Почему можно не смотреть
Фильм чрезвычайно эклектичен. Тут и черное-белое псевдоретро в формате 4:3 про поиск молодым Дедом жены — история эволюционирует от пародии на патриотическое кино про ВОВ к пародии на ГУЛАГ-драмы, попутно превращаясь из соцреализма в гротескный соцарт. И линия разводящейся пары в наши дни, похожая на все современные семейные комедии. И, конечно, главная история, сочетающая в себе модную советскую ностальгию с реалиями 90-х.
Это могло бы быть феерично, если бы не было поверхностно. Но картина больше похожа на передачу «Большая разница», чем на серьезное кино. Здесь чередуются скетчи разной степени глубины и пошлости, некоторые действительно смешные, некоторые слишком грубые и неумные. Ветеран войны, использующий ребенка, чтобы беспардонно объедать бабушку с земляникой, все же перебор.