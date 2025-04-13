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Лучшая роль Цыганова? Каким получился фильм «Батя 2. Дед»

Феерическая комедия или скетч-пародия для «Большой разницы»? О достоинствах и недостатках продолжения народного хита «Батя» читайте в рецензии Кино Mail

О чем фильм «Батя 2. Дед»

Когда-то в 90-х отец отправил маленького Макса к деду в деревню, чтобы мальчишка не путался под ногами во время развода. В наши дни уже взрослый Макс тоже разводится с женой, и, чтобы не видеть этого кошмара, их сын сам убегает в деревню к деду. Паникующие родители в компании с семейным психологом отправляются искать ребенка, попутно выясняя отношения.

Одновременно Макс пускается в воспоминания о детстве в деревне с собственным дедом, недавно овдовевшим ветераном Второй мировой. Это было суровое время начала 90-х, однако, несмотря на всю разницу в возрасте, малыш и старик жили весело и дружно. Хотя мужской юмор дедушки держал ребенка в состоянии непрерывного шока.

Зачем смотреть

Евгений Цыганов и Андрей Андреев на съемках фильма «Батя 2. Дед»
Евгений Цыганов и Андрей Андреев на съемках фильма «Батя 2. Дед»

Странноватая конструкция названия «Батя 2. Дед» намекает, очевидно, на то, что дед — это как второй отец. А дедов в фильме целых два — дед Макса и отец Макса, дед его сына. Что ж, дед — это всегда прекрасно, как говорит закадровый голос Никиты Михалкова: «Ребенок всегда стремится к душевному теплу, то есть к дедушке».

Дед в исполнении Евгения Цыганова — лучшее, что есть в фильме. И, пожалуй, это лучшая кинороль артиста в его карьере. Шутки о том, что он исполнитель с вечно одинаковым выражением лица, можно оставить в прошлом. Оказывается, Евгения надо было просто сильно загримировать — и он блестяще перевоплотился в глубокого старика (к слову, уже не в первый раз — неузнаваемого в возрастном гриме артиста можно увидеть и в нашумевшем спектакле «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция»).

Персонаж у Цыганова получился действительно интересный, живой, настоящий. Он воспитывает внука без сантиментов, по-деревенски и по-советски — постоянно обесценивая страдания и страхи мальчика. Но делает это так обаятельно и забавно, что, вслед за внуком, такого дедушку невозможно не полюбить.

Почему можно не смотреть

Евгений Цыганов на съемках фильма «Батя 2. Дед»
Евгений Цыганов на съемках фильма «Батя 2. Дед»

Фильм чрезвычайно эклектичен. Тут и черное-белое псевдоретро в формате 4:3 про поиск молодым Дедом жены — история эволюционирует от пародии на патриотическое кино про ВОВ к пародии на ГУЛАГ-драмы, попутно превращаясь из соцреализма в гротескный соцарт. И линия разводящейся пары в наши дни, похожая на все современные семейные комедии. И, конечно, главная история, сочетающая в себе модную советскую ностальгию с реалиями 90-х.

Это могло бы быть феерично, если бы не было поверхностно. Но картина больше похожа на передачу «Большая разница», чем на серьезное кино. Здесь чередуются скетчи разной степени глубины и пошлости, некоторые действительно смешные, некоторые слишком грубые и неумные. Ветеран войны, использующий ребенка, чтобы беспардонно объедать бабушку с земляникой, все же перебор.