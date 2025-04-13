Дед в исполнении Евгения Цыганова — лучшее, что есть в фильме. И, пожалуй, это лучшая кинороль артиста в его карьере. Шутки о том, что он исполнитель с вечно одинаковым выражением лица, можно оставить в прошлом. Оказывается, Евгения надо было просто сильно загримировать — и он блестяще перевоплотился в глубокого старика (к слову, уже не в первый раз — неузнаваемого в возрастном гриме артиста можно увидеть и в нашумевшем спектакле «Моцарт “Дон Жуан”. Генеральная репетиция»).