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91-летняя актриса Кнушевицкая опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Мария Кнушевицкая назвала неправдой новость о своей госпитализации
Мария Кнушевицкая
Мария КнушевицкаяИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка Российской Федерации Мария Кнушевицкая опровергла в беседе с ТАСС новость о своей госпитализации из-за проблем с сердцем.

«Можете опровергнуть, это неправда. Чувствую я себя прекрасно, как вы слышите по голосу», — сообщила 91-летняя актриса.

Накануне Mash писал, что Кнушевицкой якобы вызвали скорую на фоне жалоб артистки на слабость, головокружение и боль в груди. Telegram-канал утверждал, что в больнице состояние актрисы оценили как средней степени тяжести.

Актриса Мария Кнушевицкая — одна из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета, которому она служит с октября 1957 года. СМИ ее называют «хранительницей традиций» театра. Знаменитость выступала на одной сцене с Фаиной Раневской, Сергеем Юрским, Любовью Орловой и другими артистами. В число самых известных постановок с ее участием входят «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и другие.

В фильмографии Кнушевицкой свыше 10 фильмов — в том числе известная драма «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко в главной роли и мини-сериал «Лекари душ».