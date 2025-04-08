91-летняя актриса Кнушевицкая опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Мария Кнушевицкая — одна из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета, которому она служит с октября 1957 года. СМИ ее называют «хранительницей традиций» театра. Знаменитость выступала на одной сцене с Фаиной Раневской, Сергеем Юрским, Любовью Орловой и другими артистами. В число самых известных постановок с ее участием входят «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и другие.