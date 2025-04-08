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Звезда «Очень странных дел» показала фото в крошечном купальнике

21-летняя актриса Милли Бобби Браун выложила фото в бикини в соцсети

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети

На размещенном кадре 21-летняя звезда телесериала «Очень странные дела» запечатлена на фоне пляжа. На ней красный раздельный купальник, оформленный абстрактным принтом. При этом видно, что бикини состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими лямками.

Поклонники оценили фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Ты потрясающая», «Королева», «Очаровательная девушка», «Как прекрасно», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее Милли Бобби Браун снялась в крошечном бикини с кардинально новым имиджем.