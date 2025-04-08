Звезда «Очень странных дел» показала фото в крошечном купальнике

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенном кадре 21-летняя звезда телесериала «Очень странные дела» запечатлена на фоне пляжа. На ней красный раздельный купальник, оформленный абстрактным принтом. При этом видно, что бикини состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими лямками.
Поклонники оценили фигуру знаменитости в комментариях под постом. «Ты потрясающая», «Королева», «Очаровательная девушка», «Как прекрасно», «Шикарная», — высказывались они.
Ранее Милли Бобби Браун снялась в крошечном бикини с кардинально новым имиджем.