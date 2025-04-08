Адвокат Ефремова прокомментировал вечеринку в колонии по случаю УДО актера

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. Ожидается, что актер выйдет на свободу 9 апреля.