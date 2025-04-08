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Адвокат Ефремова прокомментировал вечеринку в колонии по случаю УДО актера

Юрий Падалко отреагировал на слухи в СМИ о том, что Ефремов хочет отметить свое освобождение
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о готовящемся фуршете в колонии в честь условно-дословного освобождения (УДО) артиста. Его комментарий приводит «Абзац».

«Во-первых, состояние здоровья не позволяет ему делать какие-то такие “движухи”. Во-вторых, туда невозможно завезти в промышленных масштабах лимонад и все остальное. Есть определенное количество посылок, которое можно передать осужденному», — пояснил Падалко, назвав сообщения о «вечеринке» провокацией.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов собирается проставиться перед другими заключенными в колонии. Актер якобы планировал отметить освобождение фуршетом с заключенными, с которыми у артиста сложились дружеские отношения. По данным Shot, для этого в колонию за счет артиста закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. Ожидается, что актер выйдет на свободу 9 апреля.