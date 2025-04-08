Роберт Де Ниро получит почетную премию 78-го Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Американский актер Роберт Де Ниро будет удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 13 по 24 мая на юге Франции. Об этом сообщили организаторы киносмотра.
«Роберт Де Ниро стал легендой кинематографа с его внутренне сосредоточенным стилем, который проявляется как в мягкости улыбки, так и в твердости взгляда», — говорится в сообщении.
Награда будет вручена на церемонии открытия 13 мая. Организаторы также напоминают, что 14 лет назад Де Ниро был председателем жюри 64-го Каннского кинофестиваля.
Де Ниро известен по ролям в фильмах «Крестный отец 2» (1974), «Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980), «Однажды в Америке» (1983) и «Славные парни» (1990). Он дважды удостоился премии «Оскар».