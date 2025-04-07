«Пророк» попал в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова вошел в конкурсную программу XV Пекинского международного кинофестиваля, который пройдет с 18 по 24 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип».
«Фильм “Пророк. История Александра Пушкина” (производство кинокомпании “Централ Партнершип”) будет показан на XV Пекинском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы в секции “Фокус на будущее”», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что в секции, куда вошел фильм, собраны первые и вторые полнометражные фильмы режиссеров-дебютантов со всего мира. Наряду с «Пророком» в конкурс попали проекты из США, Дании, Японии, Германии, Чехии, Франции, Канады, Кении, Ирана, КНР и других стран. Председателем жюри секции станет венгерский режиссер Бела Тарр.
Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отметил, что компания рада отправлению «Пророка» на Пекинский международный кинофестиваль.
«История великого поэта известна многим в нашей стране и за рубежом, и нам хотелось, чтобы таких людей стало еще больше, чтобы зрители по всему миру узнали, возможно, об Александре Сергеевиче [Пушкине] что-то новое, чтобы он стал им ближе. Приятно, что в Пекине оценили международный потенциал фильма, и кинофестиваль сделал его частью своей программы», — приводит слова Верещагина пресс-служба кинокомпании.