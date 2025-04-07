«Пророк» попал в конкурсную программу Пекинского международного кинофестиваля

«История великого поэта известна многим в нашей стране и за рубежом, и нам хотелось, чтобы таких людей стало еще больше, чтобы зрители по всему миру узнали, возможно, об Александре Сергеевиче [Пушкине] что-то новое, чтобы он стал им ближе. Приятно, что в Пекине оценили международный потенциал фильма, и кинофестиваль сделал его частью своей программы», — приводит слова Верещагина пресс-служба кинокомпании.