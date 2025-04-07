Звезда «Реальных пацанов» задумалась о пластике: «Роды усугубили проблему»

Актриса Зоя Бербер призналась в интервью для Леди Mail, что задумалась о пластической операции. Артистка хочет ушить диастаз (расхождение прямых мышц живота. — Прим. Ред.), который появился после родов.
«Недавно я вернулась к физическим упражнениям: пилатес, дыхательные практики. Но, боюсь, для полнейшего восстановления этого будет недостаточно: еще после первых родов у меня образовался диастаз и вторые, понятное дело, усугубили ситуацию. Так что сейчас подумываю над операцией по устранению этой проблемы. В целом, у меня ничего не висит, но хочется, чтобы живот все-таки был более собранным и его не нужно было постоянно подтягивать, мой тренер-реабилитолог говорит, что здоровый живот не нужно все время контролировать, мышцы сами его держат», — поделилась звезда сериала «Реальные пацаны».
Знаменитость рассказала, что пока носит 46-й размер одежды и не комплексует по этому поводу. По словам Бербер, супруг постоянно делает ей комплименты, поэтому она чувствует себя желанной в любом весе.
Артистка 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. Она родила сына от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова.
У Бербер также есть дочь Надежда от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Актриса отмечала, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.