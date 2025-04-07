Звезда «Реальных пацанов» задумалась о пластике: «Роды усугубили проблему»

«Недавно я вернулась к физическим упражнениям: пилатес, дыхательные практики. Но, боюсь, для полнейшего восстановления этого будет недостаточно: еще после первых родов у меня образовался диастаз и вторые, понятное дело, усугубили ситуацию. Так что сейчас подумываю над операцией по устранению этой проблемы. В целом, у меня ничего не висит, но хочется, чтобы живот все-таки был более собранным и его не нужно было постоянно подтягивать, мой тренер-реабилитолог говорит, что здоровый живот не нужно все время контролировать, мышцы сами его держат», — поделилась звезда сериала «Реальные пацаны».