Стало известно о полумиллиардной выручке кинокомпании Гарика Харламова

В декабре 2024 года сообщалось, что Харламов ликвидировал свою фирму по доставке еды «Здрасьте, приехали!». В том же году стало известно, что ООО «Невские Мелодии» Харламова задолжало ФНС 79 тысяч рублей. Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В 2022-м она ушла в минус на 3,2 миллиона рублей.