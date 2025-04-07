Стало известно о полумиллиардной выручке кинокомпании Гарика Харламова

Выручка кинокомпании «Комэкс» шоумена Гарика Харламова составила 647 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщает «Звездач».
По данным Telegram-канала, прибыль фирмы за тот же период составила 7,2 млн рублей. Компанию «Комэкс» Харламов зарегистрировал в конце 2023 года. Ее основным видом деятельности является производство кинофильмов и телешоу.
В декабре 2024 года сообщалось, что Харламов ликвидировал свою фирму по доставке еды «Здрасьте, приехали!». В том же году стало известно, что ООО «Невские Мелодии» Харламова задолжало ФНС 79 тысяч рублей. Компания осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В 2022-м она ушла в минус на 3,2 миллиона рублей.