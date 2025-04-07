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Стало известно, какой недвижимостью владеет актер Михаил Ефремов

МК: у Ефремова в собственности четыре квартиры и два дома
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

У актера Михаила Ефремова, который выйдет из колонии 9 апреля, в собственности находятся четыре квартиры и два дома, сообщает mk.ru.

Так, у артиста есть дом в Юрмале, который он купил в 2011 году после рождения сына. Кроме того, в Подмосковье у актера также есть дом. Его приобрели в 2005 году, подбором занималась жена Ефремова.

В собственности у актера есть квартира площадью 150 кв. м. в центре Москвы. Еще одну квартиру Ефремов получил от матери. В ней проживает дочь артиста от четвертого брака. Пока Михаил отбывал срок, он получил по наследству еще две квартиры. Первая — пятикомнатная на Тверской. Вторая — на Олимпийском проспекте.

В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение артиста об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием знаменитости. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, что Ефремов не сможет пообщаться с прессой после выхода из колонии.