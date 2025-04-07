В сети появились редкие фото 19-летней дочери Олега Табакова

Дочь актера Олега Табакова снялась среди букетов цветов в день своего рождения. Мария Табакова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, сделанными в домашней обстановке.
«Глава 19», — подписала фото именинница.
Мать девушки актриса Марина Зудина рассказывала, что дочь учится в финансовом институте в Москве. По словам артистки, Мария отказалась получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.
Зудина начала встречаться с Табаковым, который был старше на 30 лет, еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, Зудина говорила об этом в программе «Судьба человека», однако в 1994 году артист развелся с супругой.
Звезда «Содержанок» также признавалась, что не хотела выходить замуж за режиссера и рожать от него детей. Артистка планировала после отношений с Табаковым создать семью с другим человеком. Но в 1995 году пара расписалась, а через несколько месяцев у них родился сын Павел, который продолжил актерскую династию.
Ранее Нонна Гришаева появилась на публике с сыном, который стал выше нее ростом.