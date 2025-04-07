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В сети появились редкие фото 19-летней дочери Олега Табакова

Мария Табакова опубликовала новое фото в день своего 19-летия
В сети появились редкие фото 19-летней дочери Олега Табакова
В сети появились редкие фото 19-летней дочери Олега ТабаковаИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актера Олега Табакова снялась среди букетов цветов в день своего рождения. Мария Табакова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, сделанными в домашней обстановке.

«Глава 19», — подписала фото именинница.

Мать девушки актриса Марина Зудина рассказывала, что дочь учится в финансовом институте в Москве. По словам артистки, Мария отказалась получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.

Зудина начала встречаться с Табаковым, который был старше на 30 лет, еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, Зудина говорила об этом в программе «Судьба человека», однако в 1994 году артист развелся с супругой.

Звезда «Содержанок» также признавалась, что не хотела выходить замуж за режиссера и рожать от него детей. Артистка планировала после отношений с Табаковым создать семью с другим человеком. Но в 1995 году пара расписалась, а через несколько месяцев у них родился сын Павел, который продолжил актерскую династию.

Ранее Нонна Гришаева появилась на публике с сыном, который стал выше нее ростом.