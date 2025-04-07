Умерла актриса из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

Таисия Литвиненко появилась на свет 10 февраля 1935 в селе Погреба Броварского района Киевской области. Служила во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре. Сыграла большое число ролей в театре и кино. Получила звание народной артистки Украинской ССР в 1988-м году.