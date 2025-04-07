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Умерла актриса из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

Артистке было 90 лет
Таисия Литвиненко в фильме «Максим Перепелица» (1955)
Таисия Литвиненко в фильме «Максим Перепелица» (1955)

Актриса театра и кино Таисия Литвиненко умерла 6 апреля на 91-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила украинская актриса Римма Зюбина.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко… “— написала Зюбина.

Таисия Литвиненко появилась на свет 10 февраля 1935 в селе Погреба Броварского района Киевской области. Служила во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре. Сыграла большое число ролей в театре и кино. Получила звание народной артистки Украинской ССР в 1988-м году.

Снялась в таких кинофильмах, как «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой» и других.