Умерла актриса из комедии «Максим Перепелица» Таисия Литвиненко

Актриса театра и кино Таисия Литвиненко умерла 6 апреля на 91-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщила украинская актриса Римма Зюбина.
«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко… “— написала Зюбина.
Таисия Литвиненко появилась на свет 10 февраля 1935 в селе Погреба Броварского района Киевской области. Служила во Львовском Национальном академическом украинском драматическом театре. Сыграла большое число ролей в театре и кино. Получила звание народной артистки Украинской ССР в 1988-м году.
Снялась в таких кинофильмах, как «Максим Перепелица», «Меланхолический вальс», «Любой ценой» и других.