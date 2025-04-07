Актрисе Елене Яковлевой приходилось дважды превращаться в старуху по просьбе режиссеров. Впервые она примерила грим во время съемок драмы «Вангелия», где сыграла знаменитую ясновидящую. Тогда ее состарили на 30 с лишним лет с помощью специального грима, который изготавливали почти четыре месяца. Актрисе приходилось проводить в кресле мастера по пять часов в день, поэтому после окончания работы над телесериалом ей потребовалась помощь косметологов. Нужно было вернуть коже эластичность и молодость.