Порой гримеры творят такие чудеса, что известных актеров узнать довольно сложно. Уже рассказывали о голливудских звездах, которым для образа пришлось «состариться» на несколько десятков лет. В этой статье читайте об отечественных артистах, которым довелось играть персонажей в возрасте.
Евгений Цыганов — «Батя 2. Дед»
В начале апреля 2025 года на экраны вышла трогательная комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли. 46-летний актер сыграл пенсионера, в прошлом фронтовика, к которому на каникулы привозят внука, чтобы «сделать из него человека».
Фильм охватывает сразу три эпохи: 2020-й, лихие 90-е и военные годы прошлого столетия. Изначально создатели картины рассматривали на главную роль более зрелого актера, даже обсуждался вариант со звездой картины «Любовь и голуби» Александром Михайловым. Однако тогда пришлось бы искать, кто сыграл бы главного героя в 1940-е годы.
В итоге выбор пал на Цыганова. Для создания убедительного образа актеру приходилось проводить в гримерке до двух часов ежедневно. Художники наносили на лицо и руки актера специальные накладки, далее надевались парик и усы, а затем вручную прорисовывался каждый капилляр.
Чтобы подчеркнуть возраст персонажа, Цыганову приходилось носить и горбик, из-за которого силуэт приобрел характерные черты. По словам Евгения, перевоплощение оказалось настолько впечатляющим, что его мама не смогла сдержать слез, увидев сына в гриме, — Евгений напомнил ей мужа, который умер три года назад.
Елена Яковлева — «Последний богатырь» и «Вангелия»
Актрисе Елене Яковлевой приходилось дважды превращаться в старуху по просьбе режиссеров. Впервые она примерила грим во время съемок драмы «Вангелия», где сыграла знаменитую ясновидящую. Тогда ее состарили на 30 с лишним лет с помощью специального грима, который изготавливали почти четыре месяца. Актрисе приходилось проводить в кресле мастера по пять часов в день, поэтому после окончания работы над телесериалом ей потребовалась помощь косметологов. Нужно было вернуть коже эластичность и молодость.
Спустя пять лет Яковлева вновь испытала на себе все прелести актерской профессии, перевоплотившись в колоритную Бабу Ягу для «Последнего богатыря». С каждой новой частью франшизы ее героиня заметно дряхлела, однако Елена с удовольствием соглашалась на съемки, поскольку влюблена в свою героиню.
Максим Матвеев — «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова»
Герой Максима Матвеева маньяк-убийца Влад Вихров впервые в популярном детективном сериале «Мосгаз» появился в 2012 году. Правда, тогда его сюжетная линия была завершена. Однако в девятом сезоне проекта, «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», создатели решили вернуть персонажа. Чтобы показать зрителям убийцу, половина жизни которого прошла за решеткой, Матвееву пришлось радикально «постареть».
Мастера грима сделали красавцу-актеру морщинистое лицо, добавили редкие седые пряди на почти лысую голову Вихрова, шрамы, родинки. И даже сделали для персонажа крошащиеся зубы. На создание такого комплекта уходило более двух часов.
Матвеев с юмором подошел к перевоплощению и даже делился с поклонниками кадрами со съемок, на которых был запечатлен творческий процесс.
Ксения Теплова — «Отчим»
События в драматической саге «Отчим» развиваются после Великой Отечественной войны. Одну из главных героинь воплотила Ксения Теплова. Тяготы и испытания судьбы превратили первую красавицу Нину в постаревшую женщину, поэтому без помощи гримеров актрисе было не обойтись. За несколько часов кропотливой работы они смогли состарить Ксению на 30 лет.
В телесериале Теплова впервые попробовала себя в драматическом амплуа. В этом же проекте сыграл реальный муж кинозвезды Артем Быстров. По сюжету его персонаж погибает, и Нина выходит замуж снова.
Наталья Тенякова и Сергей Юрский — «Любовь и голуби»
Супружеская пара попала на съемки к Владимиру Меньшову, когда обоим до пенсии было далеко. Наталье Теняковой, блистательно сыгравшей бабу Шуру, на момент работы над картиной «Любовь и голуби» не было и 40, а Сергею Юрскому исполнилось 48 лет. Интересно, что сыгравшая Надю Нина Дорошина была на 10 лет старше Натальи.
Для образа Теняковой под одежду накладывали тканевые валики, а на голову надевали седой парик. Гримеры по несколько часов старательно накладывали морщины, так как требовался крупный план. Видя свое отражение, красавица-актриса, конечно же, приходила в ужас.
Наталья Тенякова много репетировала, оттачивая старушечью походку. Манере же речи училась у соседки-пенсионерки. Сергей Юрский вживался в образ дяди Мити легко и виртуозно: до сих пор фразы, придуманные им, любимы и охотно цитируются.
Борис Щербаков и Наталья Белохвостикова — «Берег»
Драма с участием Бориса Щербакова и Наталии Белохвостиковой вышла в 1984 году и была удостоена Государственной премии. По сюжету советский писатель Вадим Никитин приезжает в Германию и случайно встречает женщину, в которую когда-то был без памяти влюблен. Судьба свела их там же, где они расстались 26 лет назад.
Для создания убедительных образов пожилых героев актерам, которым тогда едва перевалило за 30, приходилось проводить в гримерке по пять часов. Однажды после напряженной съемки Щербаков и Белохвостикова, не успев смыть грим, помчались в кинотеатр в Гамбурге, чтобы успеть к началу сеанса, и паре везде уступали место, принимая за пенсионеров.
Георгий Вицин — «Максим Перепелица»
В картине «Максим Перепелица» Виктор Садовский создал незабываемый образ деда Мусия, а воплотил его на экране гениальный Георгий Вицин. Зрители были поражены, что под седой шевелюрой и морщинами скрывается энергичный артист за 30. Обычно Вицину доставались роли героев гораздо моложе его возраста, но в этот раз ему пришлось перевоплотиться в персонажа, который старше на целых три десятилетия.