Создателя «Таксиста» и «Изгоняющего дьявола» обвинили в домогательствах

Сообщается, что инцидент произошел во время промо над фильмом «О, Канада» на Каннском кинофестивале. Кроме того, спустя еще два дня, Шредер обнажился перед ней, когда открыл дверь своего гостиничного номера. Девушка заявила, что после того, как отвергла приставания режиссера, была уволена.