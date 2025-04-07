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Звезда «Белого лотоса» рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием

Актриса Эйми Лу Вуд призналась, что у нее есть психические расстройства
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу ВудИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Эйми Лу Вуд, известная по ролям в сериалах «Половое воспитание» и «Белый лотос», рассказала о найденных у нее психических расстройствах. Об этом девушка сообщила в интервью изданию The Sunday Times.

По словам Эйми, еще в детстве ей диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также аутизм. Актриса призналась, что в какой-то период была совершенно немой из-за последствий нарушений психики, а социализация давалась ей очень тяжело.

«Мне диагностировали СДВГ с аутистическими чертами. Потом также посоветовали обследоваться на предмет аутизма. Еще я боролась с расстройством пищевого поведения, из-за которого не могла есть, я была очень тревожной», — заявила она.

Ранее Эйми Лу Вуд ответила на комментарии о своих торчащих зубах.