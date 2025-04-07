Ефремов не сможет пообщаться с прессой после выхода из колонии

«Вряд ли он сможет пообщаться с прессой. Он реально тяжело дышит, тяжело разговаривать ему. Поэтому, может, пару слов скажет, может быть, но и то вряд ли. При всем желании и уважении, состояние у него сейчас не очень хорошее», — сказал Падалко.