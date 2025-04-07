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Ефремов не сможет пообщаться с прессой после выхода из колонии

Адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что артист тяжело дышит и плохо ходит
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

БЕЛГОРОД, 7 апреля. /ТАСС/. Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения из исправительной колонии № 4 в Белгородской области не сможет пообщаться с журналистами из-за плохого самочувствия. Ефремов тяжело дышит и плохо ходит, сообщил ТАСС его адвокат Юрий Падалко.

«Вряд ли он сможет пообщаться с прессой. Он реально тяжело дышит, тяжело разговаривать ему. Поэтому, может, пару слов скажет, может быть, но и то вряд ли. При всем желании и уважении, состояние у него сейчас не очень хорошее», — сказал Падалко.

По словам адвоката, Ефремову тяжело передвигаться из-за проблем с легкими.

«Плохо ходит из-за одышки, тяжело дышать. Медленно ходит именно не из-за опорно-двигательного аппарата, а из-за одышки», — добавил Падалко.

Он отметил, что вопрос о госпитализации Ефремова будет решаться врачами сразу после освобождения актера. После выхода из колонии Ефремов отправится в Москву для лечения обострившейся хронической обструктивной болезни легких.