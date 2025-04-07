Нонна Гришаева появилась на публике с повзрослевшим сыном

Актриса Нонна Гришаева появилась на публике с сыном, который стал выше нее ростом. Звезда приехала с 18-летним Ильей в гастрономический театр и поделилась кадрами с ужина в соцсети.
«Восторг во всем! Невероятно вкусно, красиво, завораживающая атмосфера, и происходящее впечатляет! А когда еще и твоя ученица блистает на сцене, это вдвойне радует глаз. Сын сказал, что лучшего романтического вечера не придумать», — отметила артистка.
Знаменитость замужем за артистом, режиссером Александром Нестеровым. Гришаева познакомилась с ним после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь от первого брака. По словам актрисы, ей так понравилась игра будущего мужа в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Артисты год общались по-дружески. Гришаева признавалась, что тогда тяжело переживала развод с отцом дочери и не думала о новых отношениях. Пара поженилась в 2005 году, а в декабре 2006 года у них родился сын.
Актриса отмечала, что Илья хочет пойти по стопам родителей. Молодой человек занимается в творческой студии и выступает в школьных спектаклях. Гришаева подчеркивала, что не будет препятствовать желанию сына стать артистом.
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