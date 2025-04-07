Джулианна Мур
Настоящее имя — Джули Энн Смит.
Будущая обладательница премии «Оскар» в начале своего голливудского пути обнаружила, что в Гильдии актеров ее имя уже занято. Фамилия Смит в Америке распространена не меньше, чем у нас Ивановы, что не идет на пользу для узнаваемости молодой актрисы.
Хотя Джули Энн совсем не хотела менять имя, ради карьеры она решилась на этот шаг. В качестве новой фамилии она взяла фамилию своего отца — Мур. И чтобы никого не обидеть, к своему имени Джули она добавила фамилию матери. Так и получился псевдоним Джулианна Мур, звезды фильмов «Большой Лебовски», «Ганнибал», «Эта дурацкая любовь» и многих других.
Вайнона Райдер
Настоящее имя — Вайнона Лора Хоровиц.
Культовая актриса 90-х, вновь обратившая на себя внимание после выхода «Битлджус Битлджус» Тима Бертона, на самом деле — Хоровиц. Псевдоним родился у нее в голове прямо во время проб к ее первому фильму «Лукас» Дэвида Зельцера. Когда молодую актрису спросили, как бы она хотела, чтобы ее указали в титрах, она ответила: «Вайнона Райдер». Позже она рассказывала, что фамилию Райдер выбрала только потому, что во время их разговора с режиссером на фоне играла музыка Митча Райдера.
С именем у актрисы тоже не все так просто. Ему она обязана родному городу Вайнона в штате Миннесота. А вот среднее имя Лора ей дали в честь жены писателя Олдоса Хаксли, автора «О дивный новый мир», с которым дружил ее отец Майкл Хоровиц.
Джейми Фокс
Настоящее имя — Эрик Марлон Бишоп.
Сейчас уже мало кто помнит, что лауреат премии «Оскар» за фильм про Рэя Чарльза «Рэй» начинал со стендапа. Однажды молодой Бишоп обратил внимание, что так как комиков среди женщин гораздо меньше, им всегда достается место в программе. Мало того, они как правило выступают первыми. Тогда он решил схитрить и взять себе универсальное имя для обоих полов — Джейми Фокс. Кстати, выбор был связан с другим известным комиком — Рэдом Фоксом (и это тоже псевдоним).
С новым именем Фокс не только получал желанное время на сцене, но и начинал выступление с заготовки. Ведущий шоу спрашивал: «Джейми Фокс, она здесь?» После чего на сцену выходил брутальный Фокс и срывал овацию.
Вупи Голдберг
Настоящее имя — Кэрин Элейн Джонсон.
С фамилией «Голдберг» все довольно прозаично — это девичья фамилия матери Джонсон. А вот с именем все получилось забавнее. В 2006 году в интервью The New York Times Вупи Голдберг рассказала, откуда взялся ее псевдоним: «Во время выступления у артиста нет возможности отлучиться в уборную. Приходится выпускать газы прямо на сцене. Люди шутили, что я настоящая “whoopee cushion”».
В переводе «whoopee cushion» буквально означает: «подушка-пердушка». По другой версии прозвище «whoopee» прикрепилось за артисткой еще в детстве. Так или иначе, Вупи Голдберг прославила себя и свой псевдоним, став лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Привидение».
Дайан Китон
Настоящее имя — Дайан Холл.
Звезда «Крестного отец», «Манхэттена», «Молодого папы» взяла девичью фамилию матери Китон, так как уже была зарегистрирована другая актриса по имени Дайан Холл. Однако в кино ей еще пришлось вернуться к своей настоящей фамилии. Она сыграла Энни Холл в одноименной картине Вуди Аллена. Именно эта роль принесла ей «Оскар» в 1978-м. Аллен, который ранее встречался с Китон, написал эту роль специально для актрисы, взяв ее настоящую фамилию и соединив с ее прозвищем Энни.
Мартин Шин
Настоящее имя: Рамон Херардо Антонио Эстевес.
Герой фильмов «Поймай меня, если сможешь», «Апокалипсис сегодня», «Отступники» взял псевдоним Мартин Шин в честь архиепископа Фултона Шина, популярного по выступлениям на телевидении. При этом официально актер своего имени никогда не менял. «Мартин Шин» так и остался просто сценическим псевдонимом. Более того, Эстевес неоднократно публично сожалел, что не выступал под своим настоящим именем. Он говорил, что в молодости ему не хватило духу его отстоять.
Его сын Карлос Ирвин Эстевес тоже выбрал путь актера. Более того, он адаптировал сценический псевдоним отца для своей карьеры. Так мы узнали о Чарли Шине. Чарли в отличие от отца никогда не жалел о взятии сценического имени. Для сравнения, двое его братьев и сестра, тоже актеры, используют свои настоящие имена — Эмилио, Рамон и Рене Эстевес.