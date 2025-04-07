Культовая актриса 90-х, вновь обратившая на себя внимание после выхода «Битлджус Битлджус» Тима Бертона, на самом деле — Хоровиц. Псевдоним родился у нее в голове прямо во время проб к ее первому фильму «Лукас» Дэвида Зельцера. Когда молодую актрису спросили, как бы она хотела, чтобы ее указали в титрах, она ответила: «Вайнона Райдер». Позже она рассказывала, что фамилию Райдер выбрала только потому, что во время их разговора с режиссером на фоне играла музыка Митча Райдера.