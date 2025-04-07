Семейной комедии «Батя 2. Дед» предрекли сборы в миллиард рублей в прокате

Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед» стала настоящим кассовым хитом, собрав более 500 миллионов рублей всего за первые четыре дня проката. Такой впечатляющий старт превзошел все прогнозы и позволил фильму войти в топ-10 самых успешных релизов 2025 года, сообщает ЕАИС Фонда кино.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в беседе с НСН рассказала, что успех картины объясняется удачной маркетинговой стратегией, массовой рекламной кампанией и умелой игрой на чувстве ностальгии. Она отметила, что фильм удалось продвигать на всех фронтах — от телевидения до наружной рекламы, а зрителей привлекли не столько актеры, сколько сама тема и юмористические трейлеры.
Хажинская предположила, что «Батя 2» имеет все шансы заработать миллиард рублей по итогам проката. По ее словам, интерес к фильму сохраняется, и в течение двух месяцев он будет оставаться в репертуаре кинотеатров. Также она подчеркнула, что картина представляет собой «народную комедию», понятную широкой аудитории.
«“Батя” — понятный проект с ностальгией, фильм, чтобы родители могли показать своему ребенку, каким было их детство», — заявила она, добавив, что ближайшие киноновинки вряд ли смогут повторить успех фильма.
Ранее фильм «Батя 2. Дед» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные.