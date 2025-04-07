Семейной комедии «Батя 2. Дед» предрекли сборы в миллиард рублей в прокате

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в беседе с НСН рассказала, что успех картины объясняется удачной маркетинговой стратегией, массовой рекламной кампанией и умелой игрой на чувстве ностальгии. Она отметила, что фильм удалось продвигать на всех фронтах — от телевидения до наружной рекламы, а зрителей привлекли не столько актеры, сколько сама тема и юмористические трейлеры.