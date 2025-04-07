Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»

Актриса опубликовала редкие фото с сыном от Ильи Любимова
Актриса Вилкова показала сына от звезды «Не родись красивой»: "Самый крутой мужик"
Актриса Вилкова показала сына от звезды «Не родись красивой»: "Самый крутой мужик"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды сериала «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка опубликовала в соцсети редкие фото с Петром в день его 11-летия.

«Моя душа! Мой самый крутой маленький мужик! С днем рождения, мой мультик. Будь здоров и продолжай также жадно любить эту жизнь», — написала знаменитость.

Артисты поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.

У пары двое детей: помимо Петра, они растят 13-летнюю Павлу. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.

Ранее Екатерина Вилкова трогательно поздравила Илью Любимова с днем рождения.