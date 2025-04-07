Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»

Актриса Екатерина Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды сериала «Не родись красивой» Ильи Любимова. Артистка опубликовала в соцсети редкие фото с Петром в день его 11-летия.
«Моя душа! Мой самый крутой маленький мужик! С днем рождения, мой мультик. Будь здоров и продолжай также жадно любить эту жизнь», — написала знаменитость.
Артисты поженились в 2011 году. Они рассказывали, что год воздерживались от близости перед свадьбой и венчанием. Актер, будучи священнослужителем и глубоко верующим человеком, предложил возлюбленной таким образом придать отношениям яркости, и она согласилась. Любимов говорил в интервью Светлане Бондарчук, что у них с женой не было ссор «в привычном понимании». По его словам, за всю совместную жизнь у них произошли три момента, которые можно назвать конфликтом.
У пары двое детей: помимо Петра, они растят 13-летнюю Павлу. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дочь и сын на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что детям не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.
Ранее Екатерина Вилкова трогательно поздравила Илью Любимова с днем рождения.