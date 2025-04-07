Алика Смехова опубликовала редкое фото с отцом

Дочь звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова опубликовала редкое фото с отцом. Актриса Алика Смехова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейным кадром, снятым ее мачехой.
«Семейный обед по следам моего дня рождения. Завтра у меня съемки в сериале “Постучись в мою дверь в Москве”, а папа играет спектакль в театре Наций “Последнее лето”. Но наше лето еще впереди, и оно не последнее», — отметила знаменитость.
Артистка и ее старшая сестра Елена появились в первом браке Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Звезда признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать. По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.
В 1980 году Смехов женился на сценаристке Галине Аксеновой, которая на 19 лет его моложе. Актер признавался в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, как и многие другие коллеги из театра. По словам артиста, он не знает, почему Аксенова выбрала именно его, но рад этому. Общих детей у пары нет.
Ранее Алика Смехова снялась с сыновьями на пляже в Израиле.