Стало известно о состоянии Меган Фокс после рождения дочери

Голливудская актриса Меган Фокс полностью посвятила себя заботе о новорожденной дочери от рэпера Machine Gun Kelly. Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера.
«Меган действительно снова склонилась к материнству. Ей нравилось, когда ее дети были маленькими, она пропустила этот этап. Она чувствует себя обновленной… Друзья не видели ее такой счастливой в течение многих лет. Она светится», — рассказал собеседник издания.
Инсайдер также заявил, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly пока не смогли окончательно помириться. По словам источника, у знаменитостей «все еще сложные отношения».
«Это смесь исцеляющих и трудных разговоров», — отметил инсайдер.
28 марта появилась информация, что знаменитость родила дочь. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Актриса не стала раскрывать имя девочки, она также не показала ее лицо.
В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что беременная артистка снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. Пара проводила время на курорте в Колорадо.
Ранее сообщалось, что Меган Фокс разрешила Machine Gun Kelly оставаться в ее доме.