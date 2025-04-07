Сотни работников киноиндустрии США вышли на митинг в поддержку Голливуда

«Людям приходится нелегко. Арендная плата выросла, продукты подорожали. Единственное, что не меняется — рабочие места и зарплаты. Рабочих мест нет. Нам каждый день звонят оставшиеся без работы люди: “Как мне заплатить за квартиру? У меня нет никаких пособий на семью”», — заявил директор компании LiUNA Local 724 Алекс Агилар-младший.