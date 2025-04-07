Никита Михалков снялся со своими внуками от дочерей Анны и Надежды

Жена режиссера Никиты Михалкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с внуками. Артист снялся с семьей в гримерке перед началом своего творческого вечера. Благотворительница Татьяна Михалкова рассказала, что многие родственники присутствовали на вечере, отложив свои дела.
«Где еще внуки могут увидеть дедушку, а тем более познакомиться с его творчеством? Увидеть кадры из интереснейших фильмов, послушать его истории, увидеть свою маму маленькой на “Оскаре”, дедушку, который не только режиссер, но и великий актер. Часто мы не знаем тех, кто рядом с нами, чем они занимаются, что делали, как это было в жизни родителей, когда они были маленькие. Спасибо за прекрасные воспоминания, это было увлекательное путешествие по жизни и творчеству не только для внуков, но и для всего зала», — отметила заслуженный деятель искусств.
Супруги позировали на снимке вместе с детьми их дочерей Анны и Надежды Михалковых: 24-летним Андреем и 11-летней Лидией, а также 13-летней Ниной и 11-летним Иваном.
На творческий вечер артиста приехала также его внучка Наталья Степаненко, которая недавно стала матерью. Девушка родила первенца в ноябре 2024 года. А через несколько месяцев жена режиссера показала в соцсетях фото с крещения правнука и рассказала, что мальчика назвали Михаилом.
Степаненко — дочь актера Артема Михалкова. Она вышла замуж летом 2024 года. Избранником девушки стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.
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