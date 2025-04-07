Никита Михалков снялся со своими внуками от дочерей Анны и Надежды

«Где еще внуки могут увидеть дедушку, а тем более познакомиться с его творчеством? Увидеть кадры из интереснейших фильмов, послушать его истории, увидеть свою маму маленькой на “Оскаре”, дедушку, который не только режиссер, но и великий актер. Часто мы не знаем тех, кто рядом с нами, чем они занимаются, что делали, как это было в жизни родителей, когда они были маленькие. Спасибо за прекрасные воспоминания, это было увлекательное путешествие по жизни и творчеству не только для внуков, но и для всего зала», — отметила заслуженный деятель искусств.