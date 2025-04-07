Николь Кидман в новом имидже и необычном наряде заметили на съемках сериала

Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в кружевном платье и в новом имидже. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Папарацци засняли 57-летнюю Кидман на съемочной площадке сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты. Артистке также сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Знаменитость была одета в синее кружевное платье, красные сетчатые колготки и кожаные ботинки на шнуровке.
В феврале Николь Кидман стала гостьей гала-вечера «Женщина года» по версии журнала TIME. Актриса позировала на красной дорожке в нежно-розовом пышном платье, украшенном молочным кружевом. Знаменитость предстала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Читатели Daily Mail не оценили внешний вид артистки, обвинив ее в злоупотреблении пластикой.
В марте Николь Кидман появилась на премьере фильма «Холланд», которая прошла в рамках кинофестиваля SXSW в Остине, штат Техас. Актриса вышла в свет в полупрозрачном черно-белом платье и лаковых туфлях на каблуках. Артистка также надела массивные серьги, часы и кольца.