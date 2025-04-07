Завершились съемки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой я познакомилась при поступлении в институт, и больше мы с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: “В 40 лет жизнь только начинается”. Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла бы себе сказать — все только начинается», — отметила Долматовская, чьи слова привели в пресс-службе.