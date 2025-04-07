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Завершились съемки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Большая часть съемочного процесса прошла в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино»
Иван Янковский и Тина Стойилкович в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Иван Янковский и Тина Стойилкович в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит» завершились, он выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, затем телепремьера состоится на СТС. Об этом сообщили в пресс-службе Wink.

«“Москва слезам не верит. Все только начинается”: завершились съемки нового проекта от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова», — сообщили в пресс-службе.

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Сериал создан по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году. В центре сюжета — история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья. Роли в проекте исполнили Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев.

«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой я познакомилась при поступлении в институт, и больше мы с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: “В 40 лет жизнь только начинается”. Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла бы себе сказать — все только начинается», — отметила Долматовская, чьи слова привели в пресс-службе.

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

Большая часть съемок сериала прошла в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино». Одну из самых ярких сцен сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен.

Над проектом работали «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).