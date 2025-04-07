Завершились съемки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит» завершились, он выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, затем телепремьера состоится на СТС. Об этом сообщили в пресс-службе Wink.
«“Москва слезам не верит. Все только начинается”: завершились съемки нового проекта от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова», — сообщили в пресс-службе.
Сериал создан по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», вышедшей на экраны в 1979 году. В центре сюжета — история трех подруг, которые в начале нулевых приезжают в Москву в поисках любви и счастья. Роли в проекте исполнили Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович, Андрей Бурковский, Рузиль Минекаев.
«Одна из главных тем в нашем проекте — тема женской дружбы, которая прошла через года. Для меня эта история личная в каком-то смысле, в каждой из героинь я вижу себя или своих подруг, каждую я понимаю и чувствую. У меня тоже есть подруга, с которой я познакомилась при поступлении в институт, и больше мы с того дня не расставались. Еще мне кажется важным, что в нашем сериале каждая героиня с возрастом находит себя. В оригинальном фильме была фраза: “В 40 лет жизнь только начинается”. Я бы хотела, чтобы каждая женщина в любом возрасте могла бы себе сказать — все только начинается», — отметила Долматовская, чьи слова привели в пресс-службе.
Большая часть съемок сериала прошла в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино». Одну из самых ярких сцен сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен.
Над проектом работали «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).