42-летняя Приянка Чопра вышла в свет в жилете с глубоким декольте

42-летняя Приянка Чопра и ее 32-летний супруг Ник Джонас появились на премьере бродвейского мюзикла «Последние пять лет». Актриса вышла на публику в черном жилете с глубоким декольте без топа, юбке-карандаш и босоножках на каблуках. Она также надела браслеты с бриллиантами, серьги и кольцо. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ. Ник Джонас предпочел белую футболку, черный брючный костюм в полоску и туфли.