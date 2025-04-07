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42-летняя Приянка Чопра вышла в свет в жилете с глубоким декольте

Актриса посетила премьеру бродвейского мюзикла вместе с мужем

Голливудская актриса Приянка Чопра показала фигуру в жилете с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник ДжонасИсточник: Legion-Media.ru

42-летняя Приянка Чопра и ее 32-летний супруг Ник Джонас появились на премьере бродвейского мюзикла «Последние пять лет». Актриса вышла на публику в черном жилете с глубоким декольте без топа, юбке-карандаш и босоножках на каблуках. Она также надела браслеты с бриллиантами, серьги и кольцо. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ. Ник Джонас предпочел белую футболку, черный брючный костюм в полоску и туфли.

В декабре 2024 года папарацци подловили Приянку Чопру вместе с ее супругом во время свидания в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем мини-платье со шлейфом, которое дополнила курткой в тон и высокими сапогами на каблуках с завязками.

В 2018 году Приянка вышла замуж за участника поп-рок бойзбенда Jonas Brothers Ника Джонаса после полугода отношений. Знаменитости организовали торжество во дворце Умайд-Бхаван в Индии. В начале 2022 года влюбленные впервые стали родителями. У Приянки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь Мэлти Мэри от суррогатной матери.