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Звезда «Интернов» попросила поклонников оценить результаты ее похудения

Актриса Светлана Пермякова впечатлила поклонников результатами своего преображения
Актриса Пермякова попросила поклонников оценить результаты ее похудения: "Аплодисменты"
Актриса Пермякова попросила поклонников оценить результаты ее похудения: "Аплодисменты"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Светлана Пермякова попросила поклонников оценить результаты ее похудения. Звезда «Интернов» позировала в примерочной в новом наряде с открытыми руками и поделилась кадрами в соцсети.

«Весна — время обновления, и пусть перемены идут мягко, но уверенно. Примерка уже в радость, а настроение легче вместе с телом. Мой помощник в похудении со мной, шаг за шагом к новой версии себя. Как вам результаты?» — обратилась к аудитории знаменитость.

Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост: «Выглядите прекрасно! Так держать», «Вы сияете», «Роскошная женщина», «Просто огонь», «Вы вдохновляете на перемены», «Шикарно выглядите», «Очень впечатляющий результат», «Вы даже помолодели», «Очень изменились в лучшую сторону», «Хорошеете на глазах», «Нереальная», «Мои аплодисменты».

Актриса рассказывала, что похудела почти на 12 килограммов, и пока ее вес встал, но она не прекращает работать над собой. Звезда принимает препарат «Велгия», который ей выписал врач. По словам Пермяковой, он помогает держать аппетит под контролем. Знаменитость отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. По словам артистки, новая привычка влияет не только на похудение, но и на эмоциональное состояние, помогая «разгружать голову». Однако звезда призвала подписчиков, желающих избавиться от лишнего веса, обращаться к специалистам, а не бездумно использовать опыт других людей.

Пермякова растит 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты.