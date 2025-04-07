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Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет с мужем впервые после рождения ребенка

Актриса Лили Коллинз посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize

Звезда «Эмили в Париже» и актриса Лили Коллинз вышла в свет вместе с мужем Чарли Макдауэллом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл
Лили Коллинз и Чарли МакдауэллИсточник: Legion-Media.ru

Лили Коллинз и ее супруг Чарли Макдауэлл стали гостями 11-й церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая состоялась 5 апреля в Санта-Монике. Актриса вышла на публику в черном корсете, макси-юбке с драпировкой в стразах, туфлях на каблуках и длинных серьгах. Артистке уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле с розовой помадой. Супруг звезды пришел на мероприятие в белой рубашке с вышивкой, бабочке, брючном костюме и туфлях.

Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

1 февраля звезда «Эмили в Париже» объявила, что впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию новорожденной дочери.

«Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить бесконечную благодарность нашей невероятной сурмаме и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до Луны и обратно», — написала Коллинз.

Лили Коллинз — дочь музыканта Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.