Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет с мужем впервые после рождения ребенка

Лили Коллинз и ее супруг Чарли Макдауэлл стали гостями 11-й церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая состоялась 5 апреля в Санта-Монике. Актриса вышла на публику в черном корсете, макси-юбке с драпировкой в стразах, туфлях на каблуках и длинных серьгах. Артистке уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле с розовой помадой. Супруг звезды пришел на мероприятие в белой рубашке с вышивкой, бабочке, брючном костюме и туфлях.