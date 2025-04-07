На заре своей карьеры, когда Джейсон работал моделью и только начинал свой путь в кино, у него была короткая стрижка, тем не менее выдававшая предрасположенность к кудрям. Однажды Момоа пошел на радикальную смену имиджа ради благородных целей: он сбрил бороду и оставил небольшой пучок на затылке. А все для того, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.