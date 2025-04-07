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6 звезд, кудри которых сводят с ума: российские актеры не отстают

Расскажем о звездах кино, способных поразить не только своими актерскими талантами, но и шевелюрой
Павел Бутусин
Автор Кино Mail
Тимоти Шаламе/Кузьма Сапрыкин
Тимоти Шаламе/Кузьма СапрыкинИсточник: Legion-media.ru/ Алексей Молчановский

Роскошные локоны, особенно кудрявые, всегда обращают на себя внимание. Для артистов привлекательная и запоминающаяся внешность является еще и отличным подспорьем в карьере. В статье расскажем о знаменитостях из мира кино, известных своими кудряшками — природными или созданными при помощи стилистов.

1. Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media

Один из самых популярных и востребованных молодых актеров Тимоти Шаламе довольно часто появляется с растрепанной прической. Но его небрежные кудри являются неотъемлемой частью образа, как в кинематографе, так и в повседневности. Иногда его можно заметить с уложенными локонами, но чаще всего Тимоти выходит в свет с харизматичным хаосом на голове. 

В этом плане Шаламе хорошо подходит для своего последнего героя — легендарного музыканта в байопике «Боб Дилан: Никому не известный». У обоих знаменитостей копна торчащих в разные стороны волос. Впрочем, для образа Пола Атрейдеса в фантастической дилогии «Дюна» шевелюра Тимоти, растрепанная пустынными ветрами и песком, пришлась как нельзя кстати. 

2. Зендая

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

Коллега Шаламе по съемочной площадке Зендая — обладательница шикарных кудрей. Но звезда «Дюны» не боится экспериментов: она их выпрямляет, укладывает, вплетает в них дреды и афрокосы, или состригает, делая каре или прическу пикси. Это помогает актрисе всегда оставаться на острие моды, не становясь заложницей одного образа.

В диснеевской трилогии о Человеке-пауке Зендая также появляется с разными прическами. В первом фильме «Человек-паук: Возвращение домой» ее кудряшки собраны в пучок. В сиквеле «Человек-паук: Вдали от дома» их наконец-то распустили, чтобы снять эффектную сцену пролета по городу. 

В сериале «Эйфория» Зендаю представляют в различных стилях — от девушки с двумя аккуратными косичками до растрепанной героини в мешковатой одежде.

3. Джейсон Момоа

Джейсон Момоа
Джейсон МомоаИсточник: Legion-Media

Американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа также совершенно не боится экспериментов над своей внешностью. Сейчас его знают как бородача с длинными вьющимися волосами, но так было не всегда. 

На заре своей карьеры, когда Джейсон работал моделью и только начинал свой путь в кино, у него была короткая стрижка, тем не менее выдававшая предрасположенность к кудрям. Однажды Момоа пошел на радикальную смену имиджа ради благородных целей: он сбрил бороду и оставил небольшой пучок на затылке. А все для того, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды.

Прорывная роль предводителя дотракийцев Кхала Дрого в сериале «Игра престолов» не в последнюю очередь стала результатом впечатляющих внешних данных Момоа. Высокий рост, атлетическое телосложение, густая борода и кудрявые черные волосы моментально покорили публику. Не менее эффектный персонаж у Джейсона в киновселенной DC. Его выход из воды голым по пояс в «Лиге справедливости» стал образцом притягательной брутальности.

4. Аглая Тарасова

Аглая Тарасова
Аглая ТарасоваИсточник: Personastars.com

Российская актриса Аглая Тарасова также обладает пышной кудрявой шевелюрой и при этом не боится меняться, хотя не всем поклонникам звезды нравится, когда она расстается со своими «пружинками».

Одной из самых известных франшиз, где участвовала Тарасова, стала серия фильмов «Лед», в центре сюжета которой фигуристка Надя и хоккеист Саша (Александр Петров). В комедийном сериале «Беспринципные» Аглая играет Юлю, которая приезжает из Санкт-Петербурга в Москву в надежде стать успешным фотографом. В продолжении кассового хита «Холоп» Тарасова исполнила роль избалованной мажорки Кати. И во всех этих проектах неотъемлемым атрибутом персонажей звезды были пышные кудри. 

5. Кузьма Сапрыкин

Кузьма Сапрыкин
Кузьма СапрыкинИсточник: Алексей Молчановский

У 29-летнего российского актера Кузьмы Сапрыкина, возможно, и не такая выраженная «кудрявость», но в определенные моменты она дает о себе знать. В сети можно найти фотографии, где у него разные прически — от короткой и опрятно уложенной, до хулиганской и взъерошенной. Подобное разнообразие наблюдается и в его кинокарьере.

В спортивной драме «Движение вверх» он перевоплотился в спортсмена Ивана Едешко. Высокий рост Кузьмы отлично помог для роли баскетболиста. В образе молодого следователя Вадика, которому пришлось переехать в дождливый Петербург, актер предстал в криминальном сериале «1703». В этом проекте коллегой Сапрыкина выступил Гоша Куценко, один из самых известных российских лысых актеров. В исторической драме «Сердце Пармы» Кузьма появился в небольшой роли набожного монаха Порфирия.

6. Анастасия Талызина

Анастасия Талызина
Анастасия ТалызинаИсточник: Кино Mail

Составить конкуренцию Аглае Тарасовой в плане пышности волос может 25-летняя Анастасия Талызина. Ее эффектные белокурые кудри тоже являются визитной карточкой. Причем молодая актриса выглядит одинаково привлекательно и с укладкой, и с взъерошенной копной.

Между прочим, увидеть Аглаю и Анастасию в паре можно в военной драме Алексея Германа-мл. «Воздух». Там они сыграли летчиц, охраняющих Дорогу жизни в блокадный Ленинград. Анастасия снималась вместе с Юрой Борисовым в криминальном триллере «Кентавр», ей досталась роль роковой эскортницы Юли. Одним из последних ее проектов стала комедийная мелодрама «Знакомство родителей».