«Надо все это заснять на пленку»

Когда началась война, сразу же встал вопрос о военной кинохронике — такой, которая и боевой дух поднимет, и сплоченность народа против врага задокументирует, и миру подвиг советских людей покажет.

Осенью 1941-го, когда немецкие войска все ближе подбирались к столице, по приказу Сталина была сформирована рабочая группа из остававшихся в Москве кинематографистов, во главе которой поставили двух режиссеров-документалистов, ученика и соратника Дзиги Вертова Илью Копалина и Леонида Варламова. Именно они оперативно организовали группу из почти трех десятков киношников, чтобы уже в феврале 1942-го показать «Разгром немецких войск под Москвой» — фильм, навсегда оставшийся в истории образчиком военной кинохроники, фильм, завоевавший первый для страны «Оскар».

«На днях наша армия переходит под Москвой в контрнаступление. Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад... Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм». И. Сталин.

Сейчас имена Копалина и Варламова помнят не все, и немудрено — они сами не придали «Оскару», на вручении которого не присутствовали, особого значения. Тогда были дела поважнее. Дочь Ильи Копалина Галина вспоминала, что узнала о том, что ее отец является лауреатом премии Американской киноакадемии, случайно, только в 60-е годы, наткнувшись в архиве отца на заметку из американской газеты.

Илья Копалин

Илья Копалин родился в Подмосковье, пришел в кино в 1925 году и сразу попал в группу Дзиги Вертова, основоположника мирового документального кино. Среди товарищей Копалина в этой группе был Александр Родченко, выдающийся художник-авангардист и фотограф. За пятнадцать лет Илья прошел путь от «киноразведчика» (была такая должность в группе Вертова) до режиссера. И в июле 1941-го был назначен начальником фронтовых киногрупп.

Леонид Варламов родом из Армении, в кинематографе с 1929 года. Начинал как монтажер, в 1931-м окончил в Москве режиссерский факультет и работал на различных киностудиях страны, в т.ч. над киножурналом «На защиту родной Москвы», фрагменты которого впоследствии тоже были использованы в «Разгроме...».

Съемки в полевых условиях

Много лет спустя Копалин вспоминал о работе над картиной: «Я и Варламов составили примерный план будущего фильма, разработали задания операторам. Конечно, этот план был весьма ориентировочным, он предусматривал только главное, основное направление фильма. Многое зависело от хода событий и возможности операторов снять эти события… Поздно ночью они, возвращаясь на студию, привозили тысячи метров бесценных кадров, готовили аппаратуру и пленку к следующему дню, просматривали на экране отснятый материал и, прикорнув на часок, с рассветом снова уходили на линии фронта».

«Были случаи, когда в машине, вернувшейся с фронта, лежало тело погибшего товарища и разбитая аппаратура. Но сознание того, что враг откатывается от Москвы, что рушится миф о непобедимости фашистских армий, придавало силы. Мы понимали, что фильм должен быть создан в кратчайший срок, что народ должен как можно быстрее увидеть на экране плоды первых побед своей армии. И сразу же из лаборатории материал шел на монтажный стол. Монтировали и днем, и ночью, в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах…»

Операторы столкнулись на фронте с множеством проблем. От необходимости снимать со значительным риском, быть в гуще боя, жертвовать жизнью ради кадра в тяжелых полевых условиях, до сугубо профессиональных — мало света, дым, пыль, дождь, снег, мороз. Подходы мирного времени для такой работы не годились.

Разгром фашистских войск под Москвой. Немецкие солдаты, сдавшиеся в плен.

Большие камеры на штативах не только не позволяли реагировать на быстро меняющуюся обстановку, но и подвергали операторов смертельному риску. Решили перейти на работу американскими камерами «Аймо» фирмы Bell & Howell. На самом деле, использовались не только американские аппараты, к тому моменту в СССР наладили выпуск их копий «КС-4» и «КС-5». До войны их использовали младшие операторы для «подсъема» различных дополнительных деталей и ракурсов. Получилось, что именно они, а не более опытные операторы, имели навык работы с «Аймо». Так война вывела на первый план целое молодое поколение кинематографистов.

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

А еще нужны были мобильные летучие киногруппы, которые могли бы быстро перемещаться и снимать на передовой, в гуще боя. Сначала они были довольно большими, по пять-девять человек. Но это не оправдало себя во фронтовых условиях. Стали работать по двое, чтобы одновременно снимать монтажный эпизод — два разных плана и ракурса. Еще одна проблема — дефицит пленки. Сколько катушек могут притащить с собой на фронт двое? А каждой хватало всего на минуту с небольшим. Резкость, экспозицию надо было выстраивать «на глаз», полагаясь только на опыт... В мороз камеры и вовсе приходилось отогревать своими телами.

До последнего кадра

Но главной проблемой в первые месяцы работы было отсутствие фронтового опыта и шок от увиденного. Многие операторы писали, что не могли заставить себя снимать человеческие страдания, смерть и горе, о чем потом очень сожалели. Ведь снимать правду — долг оператора.

«Трудно, невозможно было снимать наше горе, наши потери, — писал один из операторов фильма, в будущем знаменитый документалист Роман Кармен. — Вспоминаю, что когда я увидел, как на моих глазах был сбит советский самолет, и когда были обнаружены трупы летчиков, я не снимал это, просто не снимал! У меня камера была в руках, и я, давясь слезами, смотрел на это, но не снимал. Теперь я себя проклинаю за это».

Другому оператору, Анатолию Крылову, запомнился Смоленск: «Я видел его до войны красивым, со стенами старинного Кремля. А сейчас от окраины, где были в основном деревянные дома, остались лишь трубы да груды пепла. Целые кварталы и улицы превращены в груды развалин, выжжены с зияющими дырами вместо окон. Многие дома еще горят, и люди, где могут, борются с огнем. Старая женщина, по-видимому, тяжело пережившая налет авиации, стоит на коленях у развалин своего дома и, уставившись глазами в одну точку, машинально собирает пепел в свой фартук».

Кадр из фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

Все эти пронзительные кадры, тяжело дававшиеся операторам, в итоге составили визуальное решение фильма. Виды атак с различных ракурсов, конница, танки, пехота. Крупные планы бойцов, их лица, свидетельства подлинности боевых съемок. Погибшие, казненные люди, разрушенные города, храмы, музеи. И виды освобожденных деревень и городов, последствия нацистского нашествия.

Генерал Евгений Жидилов говорил: «Фронтовая работа бойца с кинокамерой сходна с действием пулеметчика, снайпера, артиллериста. Ведь оператор на фронте должен быть так же собран и точен». И если у стрелявших был лозунг сражаться до последнего патрона, то у снимавших — до последнего кадра пленки.

Фронтовой оператор Владимир Еремеев описал подвиг кинематографистов в стихах:

От зорь июньских, бомбами сожженных,

До дня того, когда Рейхстаг был взят,

В громаде сил вооруженных

Была нас горстка — двести пятьдесят.

Но не вернулся с боя каждый пятый,

За киноправду жизнью заплатив,

Оставив в аппарате недоснятый

Свой смертный, свой последний негатив.

Трижды первый, или путь к «Оскару»

Первый «Оскар», полученный кинематографистами из нашей страны, в своем роде был первым не только для нас. Это был и первый в мире «Оскар» за документальное кино — до этого такой номинации не существовало. И первый «Оскар» Американской киноакадемии за иностранный фильм. До того «Оскар» был лишь национальной кинопремией США. Сейчас о международном успехе документального фильма об обороне Москвы вспоминают часто. Но в СССР об истории его создания и триумфа почему-то особо не говорили. Хотя кадры кинохроники, вошедшие в легендарную ленту, постоянно крутили по ТВ, использовали в фильмах и программах, посвященных Великой Отечественной войне. Появилась даже конспирологическая теория, что на самом деле «Оскар» дали совершенно другой картине, американской. Так был ли «Оскар»? Попробуем разобраться.

Американская афиша фильма «Разгром немецких войск под Москвой»

Действительно, русская картина называлась длинно и казенно — «Разгром немецких войск под Москвой». «Оскар» же получил фильм с броским названием Moscow Strikes Back («Москва наносит ответный удар»). Что ж, в Голливуде всегда знали, как произвести впечатление. Однако, быть может, это просто адаптированное, как сейчас говорят, локализованное для местного рынка название? Хорошая версия, но в титрах фильма видим много иностранных имен — директор Николас Наполи, режиссер монтажа Славко Воркапич, сценаристы Эллиот Пол и Альберт Мальц. И даже в главной роли — Эдвард Г. Робинсон, звезда довоенных социальных драм. Наконец, автор саундтрека Дмитрий Темкин — хоть и русский, но классик американской киномузыки из белых эмигрантов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории.

Так что же, это американское кино? Однако вся американская пресса пишет о нем как об исключительно русском. Вот лишь несколько цитат из газет того времени. Времени, когда никто в США и в мире не сомневался, кто на самом деле побеждает немецкий нацизм.

«Русские кинооператоры засняли этот исторический документ во время великого зимнего контрнаступления на подступах к Москве, которое началось 6 декабря 1941 года. Об этом фильме нельзя писать обычными словами рецензента, т.к. события в нем не были инсценированы специально для киноаппарата; они были засняты в подлинном беспощадном бою. Среди документов о великих сражениях мы еще не видели равного ему». Нью-Йорк Таймс, 15.12.1943 г.

«Только аудитория с очень крепкими нервами может спокойно смотреть на изувеченные трупы, на замученных пытками и повешенных — несчастных жертв жестокости нацистов. <...> Когда вам показывают после этого пленных немцев, вас невольно поражает, как удалось русским заставить свои войска соблюдать международные правила ведения войны и подавить справедливое желание разорвать на клочья своих пленных врагов. Просмотр фильма прошел при полном молчании переполненного зрителями зала. Публика сидела, затаив дыхание до последнего кадра, а затем раздался гром аплодисментов». Боб Уайл, «Моушн Пикчер Геральд», декабрь 1942 г.

«В фильме есть замечательные, волнующие эпизоды настоящего боя, они гораздо лучше всего виденного нами до сих пор в этом роде. Эти эпизоды, конечно, могли быть сняты на маневрах, но они не похожи на инсценировку. <...> Прежде чем американские пропагандисты приступят к производству своих военных картин и пошлют голливудских операторов на фронт, им тоже следует посмотреть и изучить этот фильм». New York World-Telegram, 13.12.1942 г.

Однако были и критические замечания — сугубо профессионального свойства, от известного и в наши дни киножурнала The Hollywood Reporter: «К сожалению, монтаж значительно слабее снятых кадров. Допущены длинноты в эпизодах зверских злодеяний национал-социалистов — больше, чем допускает хороший вкус в картинах документального жанра».

Тот самый первый «Оскар» хранится в Музее кино

Здесь, наверное, и кроется разгадка. Перемонтаж потребовался американскому прокатчику, чтобы сделать картину более близкой, более привычной американскому зрителю. Их монтажные приемы отличались от наших, и это влияло на восприятие кино. Более того, те самые авторы сценария из титров Пол и Мальц написали свои комментарии к кадрам, разъясняющие их смысл и озвученные голосом того самого Робинсона. Например, о маршале Тимошенко: «Великий полководец выступает перед бойцами», или об исторической непобедимости русских: «Если бы нацисты читали “Войну и мир”, то заранее знали бы свою судьбу».

Такое отношение к России заставляет некоторых критиков утверждать, что «Оскар» был присужден документалистам по идеологическим мотивам — как это зачастую происходит в наше время. Однако из американской прессы мы видим, что это не так. Фильм характеризуют именно как новаторский, прорыв в жанре. Альтон Кук из «Уорлд Телеграмм» рекомендовал его к просмотру и изучению голливудским операторам. Т.е. американцам еще только предстояло учиться у наших снимать войну так, как это сделано в «Разгроме немецких войск под Москвой». И здесь — однозначно — «Оскар» наш.