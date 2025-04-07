Хью Гранта задержали в аэропорту Англии вместе с женой и детьми

В октябре 2024 года артист рассказывал, почему дал своей дочери необычное имя «Опасность». Он признался, что находился «в некоторой панике в тот день», когда давал имя малышке, и посчитал крутым имя «Опасность». Свою другую дочь — Блу Грант (англ. blue — синий) — актер назвал в честь цвета по совету старшего сына Джона.