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Хью Гранта задержали в аэропорту Англии вместе с женой и детьми

Актер Хью Грант пожаловался, что его задержали в аэропорту Хитроу из-за детей
Хью Грант
Хью ГрантИсточник: Legion-Media.ru

Актер Хью Грант сообщил в соцсети X, что его дети подверглись ненужному допросу в аэропорту.

«Иммиграционный офицер вовлек моих детей в разговор и прошептал: “Это ваши мама и папа?”» — рассказал артист.

Грант пояснил, что сотрудник аэропорта Хитроу усомнился в его отцовстве — несмотря на то, что у всех членов семьи в паспорте указана одна фамилия. Голливудский актер назвал ситуацию «оскорбительной и жуткой».

По данным издания The Independent, Грант находился в аэропорту с тремя детьми возраста 12, 9 и 7 лет и своей женой Анной Элизабет Эберштейн. У него также есть двое детей от бывшей жены Тинглан Хонг.

В октябре 2024 года артист рассказывал, почему дал своей дочери необычное имя «Опасность». Он признался, что находился «в некоторой панике в тот день», когда давал имя малышке, и посчитал крутым имя «Опасность». Свою другую дочь — Блу Грант (англ. blue — синий) — актер назвал в честь цвета по совету старшего сына Джона.

Ранее сообщалось, что Рене Зеллвегер и Хью Грант воссоединились на премьере «Бриджит Джонс 4».