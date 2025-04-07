Хью Гранта задержали в аэропорту Англии вместе с женой и детьми

Актер Хью Грант сообщил в соцсети X, что его дети подверглись ненужному допросу в аэропорту.
«Иммиграционный офицер вовлек моих детей в разговор и прошептал: “Это ваши мама и папа?”» — рассказал артист.
Грант пояснил, что сотрудник аэропорта Хитроу усомнился в его отцовстве — несмотря на то, что у всех членов семьи в паспорте указана одна фамилия. Голливудский актер назвал ситуацию «оскорбительной и жуткой».
По данным издания The Independent, Грант находился в аэропорту с тремя детьми возраста 12, 9 и 7 лет и своей женой Анной Элизабет Эберштейн. У него также есть двое детей от бывшей жены Тинглан Хонг.
В октябре 2024 года артист рассказывал, почему дал своей дочери необычное имя «Опасность». Он признался, что находился «в некоторой панике в тот день», когда давал имя малышке, и посчитал крутым имя «Опасность». Свою другую дочь — Блу Грант (англ. blue — синий) — актер назвал в честь цвета по совету старшего сына Джона.
Ранее сообщалось, что Рене Зеллвегер и Хью Грант воссоединились на премьере «Бриджит Джонс 4».