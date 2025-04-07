Игорь Угольников рассказал о строительстве Рейхстага в кинопарке «Москино»

Снимать на натуре в Берлине, особенно сейчас, Игорь Угольников считает нереальным. Всему свое время. Сейчас у продюсера в работе три картины, на которых используются ресурсы и техника студии «Военфильм». Кроме «Знамя Победы», идут съемки сериала «Урал-фронту», фильма «Батька Минай» совместно с «Беларусьфильмом».