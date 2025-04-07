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Игорь Угольников рассказал о строительстве Рейхстага в кинопарке «Москино»

Продюсер рассказал о съемках военной картины «Знамя Победы»
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Москва строит разрушенный Рейхстаг в кинопарке «Москино», на площадке «Военфильма», заявил «Известиям» народный артист России Игорь Угольников.

«Впереди у меня большая картина “Знамя Победы”, на которой будет задействована военная техника. Я очень благодарен нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину за поддержку в этом непростом деле», — проанонсировал съемки продюсер.

Снимать на натуре в Берлине, особенно сейчас, Игорь Угольников считает нереальным. Всему свое время. Сейчас у продюсера в работе три картины, на которых используются ресурсы и техника студии «Военфильм». Кроме «Знамя Победы», идут съемки сериала «Урал-фронту», фильма «Батька Минай» совместно с «Беларусьфильмом».