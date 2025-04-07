Звезда «Универа» высказался о порядочных женщинах в Москве: «Редки»

Знаменитость опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия. Отправной точкой стала Мексика, где артист намеревался увидеть китов в океане. Гогунский посетовал, что обнаружить морское млекопитающее в его естественной среде обитания непросто. Он в шутку сравнил китов с москвичками.