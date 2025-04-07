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Актер Торсуев рассказал, как договор с братом едва не стоил им карьеры

Артист признался, что не соревнуется с братом за роли в фильмах
Владимир Торсуев, Юрий Торсуев
Владимир Торсуев, Юрий ТорсуевИсточник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Торсуев, сыгравший Сыроежкина в культовом советском фильме «Приключения Электроника», рассказал Пятому каналу о давнем соглашении с братом-близнецом Владимиром, которое могло навсегда закрыть для них путь в кино.

По словам Торсуева, одной из самых серьезных ошибок в их карьере стало решение сниматься исключительно вдвоем. Сначала такой подход казался правильным, но позже братья поняли, что он ограничивает их творческое развитие. Юрий отметил, что длительный перерыв в съемках был связан именно с этим соглашением.

«Но потом мы решили, что договор этот можно расторгнуть. И на сегодняшний день у нас фильмография больше 40 фильмов», — заявил он.

Актер подчеркнул, что между ним и братом Владимиром никогда не было конкуренции за роли. Даже несмотря на отмену прежнего договора, они всегда чувствуют себя частью одной команды и продолжают поддерживать друг друга.

После громкой роли Сыроежкина Юрий почти десятилетие не появлялся на экранах. Он сознательно отказывался от предложений, если они не предусматривали участие обоих братьев. Лишь в 1992 году близнецы вновь вернулись в кино, снявшись в исторической драме Николая Фомина «Русские братья», спустя 13 лет после дебюта.