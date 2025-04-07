Актер Торсуев рассказал, как договор с братом едва не стоил им карьеры

По словам Торсуева, одной из самых серьезных ошибок в их карьере стало решение сниматься исключительно вдвоем. Сначала такой подход казался правильным, но позже братья поняли, что он ограничивает их творческое развитие. Юрий отметил, что длительный перерыв в съемках был связан именно с этим соглашением.