Зои Кравиц заподозрили в романе с известным актером: «Держат это в тайне»

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Зои Кравиц и Остин Батлер сблизились во время съемок фильма «Пойман на краже», премьера которого запланирована на этот год. По словам собеседника издания, актеры проводили много времени вместе. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях публично.