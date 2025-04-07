Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зои Кравиц заподозрили в романе с известным актером: «Держат это в тайне»

The Sun: актриса Зои Кравиц втайне начала встречаться с коллегой по фильму «Пойман на краже»
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что Зои Кравиц и Остин Батлер сблизились во время съемок фильма «Пойман на краже», премьера которого запланирована на этот год. По словам собеседника издания, актеры проводили много времени вместе. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях публично.

Остин Батлер
Остин БатлерИсточник: Legion-Media.ru

«Они отлично ладят, и их химия так же хороша вне экрана, как и на нем. Остин и Зои держат это в тайне и пока не вешают ярлыки ни на что», — рассказал инсайдер.

30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.

В начале января стало известно, что Остин Батлер и Кайя Гербер больше не вместе. Инсайдеры таблоида TMZ заявили, что артист и супермодель разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений. Отмечалось, что Кайя Гербер и Остин Батлер расстались без скандалов.