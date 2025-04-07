Зои Кравиц заподозрили в романе с известным актером: «Держат это в тайне»

Голливудская актриса Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Об этом сообщает издание The Sun.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Зои Кравиц и Остин Батлер сблизились во время съемок фильма «Пойман на краже», премьера которого запланирована на этот год. По словам собеседника издания, актеры проводили много времени вместе. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях публично.
«Они отлично ладят, и их химия так же хороша вне экрана, как и на нем. Остин и Зои держат это в тайне и пока не вешают ярлыки ни на что», — рассказал инсайдер.
30 октября издание People сообщило, что Зои Кравиц и Ченнинг Татум расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Представители актеров не стали комментировать информацию. Недавно артистка впервые высказалась о разрыве.
В начале января стало известно, что Остин Батлер и Кайя Гербер больше не вместе. Инсайдеры таблоида TMZ заявили, что артист и супермодель разошлись в конце 2024 года после трех лет отношений. Отмечалось, что Кайя Гербер и Остин Батлер расстались без скандалов.