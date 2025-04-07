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Фильм «Батя 2. Дед» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные

Второе место занял боевик Дэвида Эйра «Мастер», третье — кинокартина «Пальма 2»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российская комедия «Батя 2. Дед» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 543,5 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 3 по 6 апреля.

Фильм «Батя 2. Дед» стал сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. Новый фильм охватит сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы. Режиссером фильма выступил Илья Учитель. Роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

Кадр из фильма «Мастер»
Кадр из фильма «Мастер»

Второе место в рейтинге занял англо-американский боевик режиссера Дэвида Эйра «Мастер», собрав 80,3 млн рублей. По сюжету фильма экс-агент секретных служб Левон Кейд, работающий на стройке, спасает похищенную дочь своего начальника. Роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Джейсон Флеминг, Мераб Нинидзе, Максимилиан Осински, Кокей Фалкоу, Майкл Пенья, Дэвид Харбор, Ноэми Гонсалес и другие.

Третью строчку заняла кинокартина «Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Фильм режиссера Владимира Кондаурова собрал 55,9 млн рублей. Сюжет повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начинаются приключения и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.