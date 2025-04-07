Фильм «Батя 2. Дед» стал лидером кинопроката в России и СНГ за выходные

Третью строчку заняла кинокартина «Пальма 2» — сиквел фильма «Пальма», который вышел на российские киноэкраны в 2020 году. Фильм режиссера Владимира Кондаурова собрал 55,9 млн рублей. Сюжет повествует о семье Лазаревых, переехавших в маленький городок. Однажды в их жизни появляется медвежонок по кличке Мансур. С этого момента в семье начинаются приключения и испытания. Премьера фильма состоялась 20 марта. Роли сыграли Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.