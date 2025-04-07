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Попытка номер два: 5 голливудских пар, которые сошлись после расставания

Отношения знаменитостей часто напоминают американские горки: яркие романы, громкие расставания и неожиданные воссоединения. Некоторые пары, несмотря на разрыв, дали своим чувствам еще одну попытку — и в некоторых случаях это привело к крепкому союзу
Лениза Саетгараева
Автор Кино Mail
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Legion-Media

Почему звезды дают отношениям второй шанс? Причины бывают разными: осознание ошибок, личностный рост или просто сильные чувства. Иногда время и расстояние помогают партнерам переосмыслить ценность друг друга. Рассказываем о голливудских парах, которые сошлись после расставания, и к чему это привело. 

1. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика БилИсточник: Legion-Media

Одна из самых стабильных пар Голливуда, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали встречаться в 2007 году, но в 2011-м объявили о расставании. Однако уже через несколько месяцев они снова были вместе, а в 2012 году сыграли свадьбу. Сейчас у звезд двое детей — сыновья Сайлас Рэндалл и Финеас. 

Брак Тимберлейка и Бил считается одним из самых крепких среди представителей шоу-бизнеса. Даже после выхода скандальных мемуаров экс-возлюбленной Джастина Бритни Спирс, в которых певица раскрыла жуткие подробности их отношений, и от Тимберлейка многие отвернулись, Джессика осталась рядом и поддерживала его. 

2. Кит Харингтон и Роуз Лесли

Кит Харингтон и Роуз Лесли
Кит Харингтон и Роуз ЛеслиИсточник: Legion-Media

Роман двух звезд «Игры престолов» начался на съемочной площадке нашумевшего сериала в 2012 году. Первая попытка Кита Харингтона и Роуз Лесли построить отношения закончилась провалом — спустя несколько месяцев они расстались. В 2014-м актеры воссоединились, и с тех пор были неразлучны. 

В 2017 году Кит Харингтон и Роуз Лесли съехались, а после объявили о помолвке. Год спустя они поженились в родовом замке семьи невесты в Шотландии. В 2021-м у пары родился сын, а два года спустя — дочь. 

3. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам ХемсвортИсточник: Legion-Media

Певица и актер познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году и начали встречаться. Несмотря на юный возраст (Майли Сайрус на тот момент было 19 лет, а Лиаму Хемсворту — 22), влюбленные были настроены решительно и в 2012-м обручились. Но спустя год поползли слухи о расставании пары, которые вскоре подтвердились. 

В 2016-м Сайрус и Хемсворт сошлись, и певица вновь надела кольцо, которое актер подарил ей три года назад. В 2018-м пара узаконила свои отношения. Но спустя год прессе стало известно, что звезды готовят документы на развод. Сообщалось, что Майли и Лиам хотят сосредоточиться на карьере. 

В 2023-м Сайрус выпустила песню Flowers, в которой затронула их с Хемсвортом отношения. Певица поделилась, что инициатором развода выступил ее муж, а она боролась за отношения, но вскоре поняла, что ей будет лучше одной. Также Майли намекнула на то, что Лиам изменил ей с партнершей по фильму «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс. Композицию, которая быстро стала хитом, Сайрус выпустила в день рождения Хемсворта. 

4. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Legion-Media

Актеры познакомились на премьере фильма «Маска Зорро», в котором Кэтрин Зета-Джонс сыграла одну из главных ролей. На тот момент ее карьера только набирала обороты, а Майкл Дуглас был уже признанной звездой. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, между ними вспыхнул роман, который привел к браку и рождению двоих наследников. 

В 2013 году Дуглас заявил, что подает на развод после 13 лет брака. В качестве причины он назвал ментальные проблемы Кэтрин. Актриса, кстати, не скрывает, что у нее биполярное расстройство. После трех месяцев раздельной жизни супруги воссоединились и отменили развод. В 2025 году Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отпразднуют серебряную годовщину свадьбы. 

5. Орландо Блум и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри
Орландо Блум и Кэти ПерриИсточник: Legion-Media

Отношения актера и певицы начались в 2016 году. Спустя год страстного романа Орландо Блум и Кэти Перри расстались. Причиной, по слухам, стало увлечение актера другой девушкой. Однако в 2019-м звезды дали своим отношениям второй шанс и весьма удачно. В День всех влюбленных Блум сделал Перри предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. А в августе 2020-го у влюбленных родилась дочь. 