В 2023-м Сайрус выпустила песню Flowers, в которой затронула их с Хемсвортом отношения. Певица поделилась, что инициатором развода выступил ее муж, а она боролась за отношения, но вскоре поняла, что ей будет лучше одной. Также Майли намекнула на то, что Лиам изменил ей с партнершей по фильму «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс. Композицию, которая быстро стала хитом, Сайрус выпустила в день рождения Хемсворта.