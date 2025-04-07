Почему звезды дают отношениям второй шанс? Причины бывают разными: осознание ошибок, личностный рост или просто сильные чувства. Иногда время и расстояние помогают партнерам переосмыслить ценность друг друга. Рассказываем о голливудских парах, которые сошлись после расставания, и к чему это привело.
1. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Одна из самых стабильных пар Голливуда, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил начали встречаться в 2007 году, но в 2011-м объявили о расставании. Однако уже через несколько месяцев они снова были вместе, а в 2012 году сыграли свадьбу. Сейчас у звезд двое детей — сыновья Сайлас Рэндалл и Финеас.
Брак Тимберлейка и Бил считается одним из самых крепких среди представителей шоу-бизнеса. Даже после выхода скандальных мемуаров экс-возлюбленной Джастина Бритни Спирс, в которых певица раскрыла жуткие подробности их отношений, и от Тимберлейка многие отвернулись, Джессика осталась рядом и поддерживала его.
2. Кит Харингтон и Роуз Лесли
Роман двух звезд «Игры престолов» начался на съемочной площадке нашумевшего сериала в 2012 году. Первая попытка Кита Харингтона и Роуз Лесли построить отношения закончилась провалом — спустя несколько месяцев они расстались. В 2014-м актеры воссоединились, и с тех пор были неразлучны.
В 2017 году Кит Харингтон и Роуз Лесли съехались, а после объявили о помолвке. Год спустя они поженились в родовом замке семьи невесты в Шотландии. В 2021-м у пары родился сын, а два года спустя — дочь.
3. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Певица и актер познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году и начали встречаться. Несмотря на юный возраст (Майли Сайрус на тот момент было 19 лет, а Лиаму Хемсворту — 22), влюбленные были настроены решительно и в 2012-м обручились. Но спустя год поползли слухи о расставании пары, которые вскоре подтвердились.
В 2016-м Сайрус и Хемсворт сошлись, и певица вновь надела кольцо, которое актер подарил ей три года назад. В 2018-м пара узаконила свои отношения. Но спустя год прессе стало известно, что звезды готовят документы на развод. Сообщалось, что Майли и Лиам хотят сосредоточиться на карьере.
В 2023-м Сайрус выпустила песню Flowers, в которой затронула их с Хемсвортом отношения. Певица поделилась, что инициатором развода выступил ее муж, а она боролась за отношения, но вскоре поняла, что ей будет лучше одной. Также Майли намекнула на то, что Лиам изменил ей с партнершей по фильму «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс. Композицию, которая быстро стала хитом, Сайрус выпустила в день рождения Хемсворта.
4. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Актеры познакомились на премьере фильма «Маска Зорро», в котором Кэтрин Зета-Джонс сыграла одну из главных ролей. На тот момент ее карьера только набирала обороты, а Майкл Дуглас был уже признанной звездой. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, между ними вспыхнул роман, который привел к браку и рождению двоих наследников.
В 2013 году Дуглас заявил, что подает на развод после 13 лет брака. В качестве причины он назвал ментальные проблемы Кэтрин. Актриса, кстати, не скрывает, что у нее биполярное расстройство. После трех месяцев раздельной жизни супруги воссоединились и отменили развод. В 2025 году Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс отпразднуют серебряную годовщину свадьбы.
5. Орландо Блум и Кэти Перри
Отношения актера и певицы начались в 2016 году. Спустя год страстного романа Орландо Блум и Кэти Перри расстались. Причиной, по слухам, стало увлечение актера другой девушкой. Однако в 2019-м звезды дали своим отношениям второй шанс и весьма удачно. В День всех влюбленных Блум сделал Перри предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. А в августе 2020-го у влюбленных родилась дочь.