Стало известно, к каким ролям в «Ленкоме» вернутся Певцов и Захарова

Владимир Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома» в январе 2025 года. Его предшественником на этом посту был многолетний руководитель театра Марк Захаров, после кончины которого в 2019 году учреждение работало без худрука. Должность главного режиссера в этот период занимали сначала Марк Варшавер, затем — Алексей Франдетти.