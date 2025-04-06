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Стало известно, к каким ролям в «Ленкоме» вернутся Певцов и Захарова

Актер Певцов снова выйдет на сцену «Ленкома» в рок-опере «Юнона и Авось»
Певцова и Захарову вернули в "Ленком"
Певцова и Захарову вернули в "Ленком"Источник: www_gazeta_ru

Стало известно, к каким ролям вернутся народные артисты России Дмитрий Певцов и Александра Захарова в театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам сотрудника пресс-службы «Ленкома» Никиты Молчанова, после паузы из-за конфликта с прежним руководством Певцов и Захарова выйдут на сцену в «Юноне и Авось» и «Вишневом саду».

«Народный артист России Дмитрий Певцов 19 апреля выйдет на сцену родного “Ленкома” в роли графа Резанова в рок-опере “Юнона и Авось”, а 13 мая народная артистка России Александра Захарова вновь сыграет Раневскую в постановке режиссера Марка Захарова “Вишневый сад”», — сказал он.

Молчанов отметил, что Захарову не снимали с роли, она просто не выходила в ней на сцену какое-то время.

Также, добавили в пресс-службе, на сцену вернулся Александр Збруев.

Владимир Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома» в январе 2025 года. Его предшественником на этом посту был многолетний руководитель театра Марк Захаров, после кончины которого в 2019 году учреждение работало без худрука. Должность главного режиссера в этот период занимали сначала Марк Варшавер, затем — Алексей Франдетти.

Певцов в последний раз выходил на сцену «Ленкома» осенью 2024 года, вскоре об уходе из театра сообщила и Захарова.