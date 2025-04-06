Лядова вспомнила, как с коллегами разрушила представления британцев о русских

Елена Лядова в интервью-шоу Кино Mail «Актерская студия» рассказала ведущему Вадиму Вернику, как снималась в 2018 году в британском сериале «МакМафия». У актрисы в проекте была небольшая роль — она сыграла русскую женщину, работающую в органах.
По словам звезды, этот проект привлек ее тем, что в нем были задействованы ее коллеги — Кирилл Пирогов, Мария Шукшина и Алексей Серебряков.
«По сути, я просто приехала поддержать своих товарищей. Я была счастлива встретиться со своими товарищами за границей. Был хороший опыт. Посмотрела, какая дисциплина у режиссера на площадке. Очень шумно. Никакой дисциплины. А я люблю тишину и дисциплину, чтобы все делом занимались», — заявила Лядова.
Она также рассказала, что во время съемок российские актеры пытались изменить представления британцев о русских. Актриса отметила, что им достались роли бандитов или силовиков, а в целом русских изображали очень фольклорно. Лядова отметила, что Кирилл Пирогов объяснил британским коллегам, что нужно изменить в кадре и какие детали добавить для достоверности.
«В декорации наконец-то стали вноситься фортепиано, портреты. Вынесли балалайки, чучело медведя. Кирилл просто поговорил с режиссером, убедил его, что мы совершенно в другой среде воспитываемся: у нас рушников нет, на подоконниках не лежат караваи. Все это из каких-то сказок, причем не русских. Он стал прислушиваться, действительно поверил. Заработал весь художественный цех, они нашли фортепиано, занесли его в декорацию. Кирилл донес, что у нас практически любой ребенок имеет музыкальное образование... Мы внесли свою лепту в нашу культуру. Мы были на страже нашей правды», — объяснила артистка.
Главные герои сериала «МакМафия» — семья русских эмигрантов: Оксана Гудман (Мария Шукшина), ее муж Дмитрий (Алексей Серебряков) и их взрослый сын Алекс (Джеймс Нортон). Молодой человек пытается начать в Лондоне честную жизнь, организовать бизнес и создать семью. Но жизнь родителей тесно связана с русской мафией, которая создала преступную сеть на всех континентах, поэтому порвать с криминалом не так-то просто.