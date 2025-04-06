Лядова вспомнила, как с коллегами разрушила представления британцев о русских

«В декорации наконец-то стали вноситься фортепиано, портреты. Вынесли балалайки, чучело медведя. Кирилл просто поговорил с режиссером, убедил его, что мы совершенно в другой среде воспитываемся: у нас рушников нет, на подоконниках не лежат караваи. Все это из каких-то сказок, причем не русских. Он стал прислушиваться, действительно поверил. Заработал весь художественный цех, они нашли фортепиано, занесли его в декорацию. Кирилл донес, что у нас практически любой ребенок имеет музыкальное образование... Мы внесли свою лепту в нашу культуру. Мы были на страже нашей правды», — объяснила артистка.