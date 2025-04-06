Дмитрий Нагиев на премьере сериала «Актерище» с собой в главной роли ответил на вопрос журналистов об американском фильме «Анора» с Юрой Борисовым. Лента завоевала множество международных наград, включая пять статуэток премии «Оскар».
57-летний Нагиев признался, что посмотрел картину. Однако он не понимает такого успеха ленты.
«У меня очень какое-то сложное впечатление. Опять-таки я рад за коллег, но если это пять “Оскаров”, то, наверное, что-то с нами не так. Это мое мнение», — заявил артист.
Напомним, в фильме режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры: Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. Борисов за второстепенную роль решалы Игоря был номинирован на множество мировых кинопремий, в том числе на «Оскар». Однако победу он уступил Кирана Калкину, сыгравшему в «Настоящей боли».
«Анора» стала лучшим фильмом 2024 года на премии «Оскар». Также награды забрали Майки Мэдисон, исполнительница главной женской роли, а Шон Бейкер стал лучшим режиссером.