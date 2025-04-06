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Волочкова вступила в дебаты с депутатом из-за турецких сериалов

Балерина выступила против запрета турецких сериалов
Анастасия Волочкова
Анастасия ВолочковаИсточник: Алексей Молчановский

Балерина Анастасия Волочкова на телеканале «Москва 24» выступила на дебатах с депутатом Михаилом Ивановым из-за турецких сериалов.

Волочкова уверена, что нельзя прийти к чему-то хорошему с помощью запретов. Она уверена, что «запретный плод сладок». Артистка призналась, что ей непонятна ситуация, когда политики лезут в творчество.

«Мои золотые, по сравнению с тем ужасом, хаосом и негативом, который происходит в мире, турецкие сериалы – это цветочки. В них снимаются красивые актеры. И о чем бы ни был сюжет, это сюжет, это творчество. И то, что смотрят сегодня дети, молодежь в интернете, это, прости господи, гораздо страшнее, чем турецкие сериалы», — поделилась балерина.

Волочкова также рассказала о своих романах с турками. Танцовщица призналась, что встречалась с красивыми мужчинами из Турции, которые дарили ей яхты и машины с цветами. При этом артистка предпочитает ухажеров из России.

«Мне нравятся русские мужчины, потому что мне с ними приятнее по менталитету, по благородству», — пояснила артистка.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.