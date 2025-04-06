Волочкова вступила в дебаты с депутатом из-за турецких сериалов

«Мои золотые, по сравнению с тем ужасом, хаосом и негативом, который происходит в мире, турецкие сериалы – это цветочки. В них снимаются красивые актеры. И о чем бы ни был сюжет, это сюжет, это творчество. И то, что смотрят сегодня дети, молодежь в интернете, это, прости господи, гораздо страшнее, чем турецкие сериалы», — поделилась балерина.