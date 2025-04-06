Советская актриса погибла при пожаре в Москве

Женщину нашли в собственной квартире на Лесной улице вечером 5 апреля. Соседи актрисы рассказали, что она жила одна. По их словам, пожар в ее жилище начался около 22:00. Площадь пожара в трехкомнатной квартире артистки составила около 20 кв. м., однако выбраться она не успела.