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Советская актриса погибла при пожаре в Москве

MK.RU: советская актриса Людмила Суворкина погибла в 74 года при пожаре в Москве
Людмила Суворкина
Людмила СуворкинаИсточник: www_gazeta_ru

Советская актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве в возрасте 74 лет. Об этом пишет MK.RU.

Женщину нашли в собственной квартире на Лесной улице вечером 5 апреля. Соседи актрисы рассказали, что она жила одна. По их словам, пожар в ее жилище начался около 22:00. Площадь пожара в трехкомнатной квартире артистки составила около 20 кв. м., однако выбраться она не успела.

Людмила Суворкина посвятила большую часть жизни работе в театре и успела сняться в восьми кинолентах. В фильме «Рудольфио» 1969 года она исполнила главную роль. Позднее артистка снялась в фильмах «Центровой из поднебесья», «Недоросль», «Дети Ванюшина», «Француз» и «Царь Петр и Алексей». Ее последним появлением на экране стал фильм «Ревизор» 2013 года.

Суворкина выступала на сценах Тульского театра драмы им. М. Горького, Челябинского драматического театра драмы им. С. Цвиллинга и Государственного академического Малого театра. В конце жизни она организовала и возглавила детский театр «Голубятня».