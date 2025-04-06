58-летняя Сальма Хайек вышла в свет в элегантном платье с полупрозрачным верхом

В декабре Сальма Хайек выложила в личный блог фото, где позировала в черном корсете с глубоким декольте. Однако поклонники не оценили фотографии голливудской актрисы. Интернет-пользователи заподозрили знаменитость в пластике или похудении с помощью препарата «Оземпик».