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Звезда «Дневников вампира» поделилась фото в бикини

36-летняя актриса Нина Добрев показала фигуру в купальнике
Звезда «Дневников вампира» поделилась фото в бикини
Звезда «Дневников вампира» поделилась фото в бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Дневников вампира», актриса Нина Добрев показала фигуру в купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Нина Добрев была запечатлена в красном бикини с рисунком. Актриса позировала с распущенными волосами, повернувшись спиной к камере. Звезда «Дневников вампира» стояла у окна с видом на море и пальмы.

30 октября прошлого года стало известно, что Нине Добрев сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный, сноубордист Шон Уайт. Журнал Vogue сообщил, что спортсмен усыпал комнату лепестками белых роз, поставил свечи и вручил кольцо с бриллиантом. Артистка ответила согласием.

«Прощай, бойфренд — привет, муж!» — написала Добрев в соцсетях.

Нина Добрев прославилась благодаря роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 годы.