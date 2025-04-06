Режиссер Шахназаров поддержал создание евразийского «Оскара»

Собеседник агентства отметил, что популярность «Оскара» основана на том, что американское кино смотрят по всему миру. Шахназаров подчеркнул, что фильмы, участвующие в этой кинопремии, становятся известными и интересными для публики. «Конечно, есть номинация за лучший фильм на иностранном языке, но все-таки “Оскар” является внутренней национальной премией США», — заявил Шахназаров.